La desopilante anécdota de Viggo Mortensen sobre su pasión por San Lorenzo que se volvió viral

La graciosa anécdota de Viggo Mortensen sobre sus respuestas cuando le preguntan sobre quién diseña sus trajes

El actor Viggo Mortensen es reconocido hincha de San Lorenzo y en más de una ocasión acudió algún evento vestido con los colores azulgranas. Aunque tampoco tuvo prejuicios para ponerse atuendos llamativos en presentaciones a festivales de cines o en los avant premiere de sus películas. En una entrevista reveló qué les responde a los periodistas cuando le preguntan sobre quién es la persona que les diseña sus trajes. Fue una graciosa anécdota en la que mostró su arraigo con la Argentina y referentes del fútbol local.

La historia data de 2019, pero se hizo viral en las últimas horas en las redes sociales. Fue en el programa The Late Late Show with James Corden (CBS) junto a otra estrella de Hollywood, Kurt Russell, cuando en medio de risas relacionó su fanatismo por el Ciclón para explicar el origen de su indumentaria. “Viggo, estuviste en muchas alfombras rojas recientemente y una de mis cosas favoritas es que se te ocurrió una forma muy ingeniosa de responder las preguntas sobre quién te viste”, comenzó el conductor. “Cuando los periodistas te preguntan qué diseñador te viste, vos respondés algo maravilloso. Contanos qué hacés”, le propuso al actor del Señor de los Anillos, entre otros éxitos.

Con los colores de San Lorenzo acudió a diversos eventos

“Menciono jugadores, puede que alguno haya muerto. Pero son jugadores legendarios. En las mentes de los hinchas de ese equipo únicamente”, respondió. “Pero digo sus nombres. Por ejemplo, ‘Bambino Veira’. ‘Gabriel Batistuta’”, indicó en medio carcajadas.

Acto seguido recordó una anécdota en la que el periodista le pidió que le cuente detalles del Bambino Veira. “Lo hice una vez en el Festival de Roma ‘¿Bambino Veira? Nunca escuché de él. ¿Quién es?’”, explicó Viggo en el estudio donde nadie pudo parar de reírse. “Y tuve que inventar. Bueno, es un hombre de 93 años. Vive en Nápoles, solo hace once trajes al año. Solo once y es ciego. Así que tiene a su nieta, que es hermosa. Y ella lo ayuda, ella cose. Pero él los dibuja de una manera abstracta porque no puede ver”.

Viggo Mortensen es fanático de San Lorenzo

La ocasión que menciona Mortensen fue en el Festival de Roma de 2006 donde apareció con una camiseta con los colores de San Lorenzo, pero con líneas horizontales. Además, tuvo una pulsera que hizo juego saludó mostrando con orgullo su amor por el equipo santo.

Pero hubo otras oportunidades en las que también llevó su pasión azulgrana a diversos eventos y uno de los que más se recuerda fue en la entrega de los Oscar de 2008 cuando perdió en la nominación para Mejor Actor, pero mostró una bandera de San Lorenzo. Once años más tarde volvió a sorprender por llevar el escudo de San Lorenzo en un chaleco y lo exhibió cuando fue entrevistado en la alfombra roja. “Así debe ser siempre con San Lorenzo”, bromeó.

Cabe recordar que, si bien Viggo nació en Nueva York, de chico se mudó con su familia a la Argentina donde vivió hasta los once años y por esa época forjó su amor por el equipo de Boedo. Fue en los años sesenta y en 1968 pudo vivir de cerca a Los Matadores, aquel equipo que ganó el Torneo Metropolitano y fue el primer ganador invicto de un certamen de Primera División en el profesionalismo.

En ese conjunto estuvo un joven Héctor Rodolfo Veira y desde ahí Mortensen lo tomó como referente. Luego el Bambino también fue entrenador del club bajo su dirección técnica consiguió el título en el Torneo Clausura de 1995, cortando una sequía de 21 años sin títulos en Primera División.

Viggo Mortensen y pareja, Ariadna

A pesar de las distancias y de su agenda ocupada, cada vez que puede Viggo visita la Argentina. Algunas veces llegó a ir la Estadio Pedro Bidegain a alentar a San Lorenzo e incluso recibió reconocimientos dentro del campo de juego de la ovación de los hinchas.

El día que fue ovacionado en la cancha del Ciclón (NA)

