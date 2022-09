El gesto desconocido de Maradona con Francescoli para que la rivalidad entre Boca y River no lesione su amistad

El haber sido contemporáneo a Diego Armado Maradona y poder compartir un campo de juego con él marcó a quienes tuvieron esa oportunidad. Pero también por gestos fuera de una cancha por la personalidad que tuvo el recordado Diez en particular con sus colegas, más allá de las rivalidades. En ese sentido, Enzo Francescoli y Hernán Díaz, recordaron anécdotas del Pelusa. El uruguayo, un emblema de River Plate, destacó una actitud del Diez en los Superclásicos.

“Sé que tuvo gestos por cosas que me cuentan, pero nunca lo he tenido de compañero. Lo tuve como rival tanto en Boca como en Argentina y siempre me respetó y me dio un lugar. Fue muy respetuoso al punto que nunca me hizo un chiste de River-Boca”, reveló Enzo, en el anticipo del programa Confesiones (TNT Sports). Más allá de su carisma, fue una muestra de cómo se manejó Diego con Francescoli en los tres Superclásicos en los que se vieron las caras entre 1995 y 1997.

Diego Maradona en su primer retorno a Boca Juniors en 1995 (Colorsport/Shutterstock)

Maradona fue campeón mundial con la Argentina en México 1986, pero siempre siguió de cerca a las selecciones de sus colegas. Luego de Italia 1990, la selección uruguaya estuvo ausente en las dos siguientes Copas del Mundo y fueron doce años complicados para los jugadores charrúas. Sin embargo, tuvieron el apoyo de Diego y Francescoli contó una historia en plena eliminatoria: “Sin dudas como jugador todos sabemos lo que fue, un monstruo. Pero recuerdo en una época cuando nosotros estábamos muy cuestionados en Uruguay con el tema de los repatriados, los que jugábamos afuera. También recuerdo que con su familia estuvo en un partido por las Eliminatorias y fue y nos bancó a muerte e hizo una conferencia de prensa respaldándonos. Cosas que no eran necesarias, pero las hacía. Desde ese lugar tuve una gran relación”.

Maradona y Francescoli también se cruzaron en el fútbol italiano, cuando Diego jugó en el Napoli y Enzo lo hizo en el Cagliari y compartieron parte de la temporada 1990/1991, hasta que llegó la suspensión del argentino por el doping positivo en el partido ante el Bari el 17 de marzo de 1991.

En sintonía con esos testimonios, Díaz reconoció ante su ex compañero en River Plate: “Hay una cosa que nos une que es Maradona: vos siempre tuviste un gran respeto por él y él hacia vos. Yo tuve la suerte de jugar con él y ser compañero. Soy maradoniano declarado. Conmigo y con mis compañeros tuvo gestos”.

La Hormiga contó su historia con Diego y el invalorable regalo que le hizo: “Me citan a la Selección a un partido amistoso de Argentina en Zúrich. Los que estábamos en Argentina viajábamos y los que estaban en Europa llegaron dos días antes. Para mí (Maradona) era lo máximo y tenerlo, yo casi no comí esa noche, lo miraba y estuvimos dos días. Luego vamos a jugar un partido amistoso, yo en Rosario Central campeón de Argentina ante Napoli campeón de Italia. Todo el plantel de Central incluidos los utileros queríamos su camiseta y él se la saca y me la da. Yo casi me muero. Aún hoy la conservo. Tener esa clase de actitud, un tipo que había conocido hace dos días”.

“Por eso remarco mucho esa cosa de los tipos que traspasan lo del jugador común como ustedes (en referencia a Maradona y Francescoli). Eso es lo que te deja ese legado. Esa clase de actitudes, de liderazgo y después tenés la obligación de transmitir esa enseñanza y ese legado”, concluyó Hernán.

