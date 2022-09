Jorman Campuzano repasó las fuertes situaciones de vida que afrontó durante su estadía en Boca antes de viajar a Turquía

Luego de no haber sido convocado en los últimos siete partidos oficiales de Boca Juniors, en parte por la inminente oferta que le había anunciado al Consejo de Fútbol que llegaría por él y su clara intención de cambiar de aire, Jorman Campuzano se despidió del Xeneize para firmar a préstamo en el Giresunspor de Turquía. Antes de partir, el colombiano compartió las sensaciones que lo rodearon durante su estadía en la Ribera, donde afrontó fuertes situaciones de vida.

“Muchos recuerdos lindos, muchos recuerdos duros. Viví el mejor momento de mi vida en Boca que fue ser padre, pero pasé momentos muy difíciles también. He perdido uno de mis bebés, tuve un accidente que fue muy fuerte y mi padre estuvo 15 días enfermo, pero no son excusas. Yo de Boca me llevo lo mejor”, fue la cruda reflexión que hizo el mediocampista de 26 años antes de subirse al avión.

Al margen de su paternidad y el padecimiento de su papá, Campuzano reveló sobre su accidente automovilístico: “Quedé un poquito raro algunos días, Miguel (Russo) lo notó y me dijo que tenía que dejar eso atrás porque había sido muy fuerte”. En tanto, remarcó que su mejor momento futbolístico fue de la mano del DT mencionado justo cuando el equipo fue eliminado en las semifinales de la Libertadores 2020 contra el Santos de Brasil.

Jorman Campuzano, al fútbol turco (REUTERS/Marcelo Endelli)

“Llegó un momento en el que no venía sumando minutos, el profe (por su nuevo entrenador, el turco Hakan Keles) me vio, vio mis videos, me dijo que me estaban siguiendo hace rato, que querían contar conmigo para el proyecto y no dudé en llegar a un acuerdo con Boca, que era lo más importante. Siempre respeto las decisiones que tomen los clubes”, aclaró el colombiano, quien renovó su vínculo con el Xeneize antes de rubricar su cesión. El club turco tendrá opción de compra.

Más tarde, expresó: “A Boca le agradezco mucho, que perdonen todo lo malo, siempre di lo mejor de mí, siempre fui un ejemplo. Mis compañeros me respetan mucho por todo lo que aportaba adentro, con todos tuve una buena relación. Especialmente con Alan (Varela), a quien le hablé mucho en algún momento por jugar en la misma posición. Ha sabido aprovechar la oportunidad y ya. Los compañeros están muy felices por esta oportunidad que siempre quise y ahora a demostrar que estoy para muchas cosas más”.

Aunque no se aclaró oficialmente, trascendió que los turcos tendrán una opción de compra por el 50% de su ficha tasada en aproximadamente 2 millones de dólares (Boca lo había comprado en 2019 por USD 4 millones). “De Boca me llevo lo mejor, pero de todas maneras no es oficial que me voy del todo hasta que el club no vea mi talento y haga la opción de compra”, concluyó el colombiano.

