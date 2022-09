Explosivas declaraciones del presidente de Gimnasia contra el plantel por no concentrar: “Les importa más la guita que ganar”

El plantel de Gimnasia no concentrará en la previa ante Independiente (@fotobaires.arg)

Este viernes explotó la interna en Gimnasia y Esgrima La Plata, uno de los animadores de la Liga Profesional que el sábado recibe a Independiente con la misión de ganar para alcanzar la cima del torneo. En este contexto, los futbolistas del plantel decidieron no concentrarse para el duelo por un atraso en los salarios y el presidente de la institución estalló de bronca.

En diálogo con en el programa Puede Pasar, de D Sports Radio AM 103.1, Gabriel Pellegrino apuntó contra sus propios futbolistas: “No comulgo con la idea de dejar de trabajar para reclamar. Te piden la manzanita rallada, el yogurt licuado, la bananita, el kiwi, y todo es hermoso. Pero hay un retraso de un mes y no se acuerdan de nada”. En este sentido, ironizó: “No concentran y van a jugar. Van a hacer lo que hacen los equipos campeones, que salen y ganan todo. Por ahí instalamos un nuevo modelo en Gimnasia”.

Enojado ante este método de reclamo tildó de “negativos” a los líderes del vestuario y criticó duramente al uruguayo Brahian Aleman, figura de su equipo: “Trajimos a Aleman con 18 kilos de más. Lo tuvimos que hacer correr como una oveja en Estancia para que baje de peso. Ahí no había problemas. Ahora, sí los hay”.

“Estoy muy enojado, ¿Cómo no voy a estar enojado? Es un pequeño delay de días, estamos en Argentina”, comentó al reconocer que llevan más de un mes de atraso en el pago de los sueldos. En este sentido, les dejó una advertencia a los jugadores del Lobo: “Que miren una película en Netflix y que mañana ganen porque necesitamos los tres puntos”.

Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata (Getty Images)

Si gana ante Independiente, Gimnasia quedaría como único líder del torneo, aunque faltaría esperar por el resultado de Atlético Tucumán que recibirá a Banfield el lunes. A su vez, en la tabla anual, el equipo platense acumula 54 puntos, uno menos que los que más unidades tienen, River y Racing, y se está clasificando a la Copa Libertadores 2023.

“Si ganamos con Independiente por ahí no concentramos más. A raíz de este reclamo capaz no lo hacemos nunca más. No hay mal que por bien no venga”, sostuvo de manera irónica. E insistió: “Acá importa más la guita que ganar el partido de mañana”.

Más tarde, continuó con su discurso en Radio La Red: “Nosotros les vamos a pagar. Ahora ellos van a tener que cumplir, salir campeones y entrar a la Libertadores”. Con este marco, el Lobo de Néstor Gorosito debe recibir a las 20.30 del sábado al Independiente de Julio César Falcioni que marcha entre los peores equipos del año.

