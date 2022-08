El Negro Enrique pidió “defender a nuestra líder” tras el discurso de Cristina Kirchner

El respaldo del Negro Enrique a Cristina

El ex futbolista Héctor Enrique grabó un video como muestra de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner luego que la vicepresidente realizara una defensa ante el pedido de condena que impulsaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el caso que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obra pública a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

“Viva la democracia. Ojo con esto de meter preso a este, a aquel porque mañana vienen por vos. Ojo. Vamos a defender la democracia con el corazón. Vamos a defender a los peronistas, que somos muchos. Hombre y mujeres leales al peronismo”, inició el Negro Enrique el discurso que se difundió por redes sociales y llegó a manos de la propia Cristina.

El campeón del mundo con la selección argentina en 1986 aclaró: “No, no tengo ningún beneficio y no hago esto para tener ningún beneficio. Soy peronista y voy a morir peronista. Sé que son los únicos que ayudan, sobre todo a los de abajo. El resto es puro cuento. El resto es puro cuento, mentiras. El resto son mentiras”.

El ex deportista de 60 años apuntó también contra la gestión anterior a cargo de Mauricio Macri: “Cuando dijeron que no íbamos a pagar ganancia. Cuando nos mandaban a pagar con alegría los impuestos. Vayan. Vayan perritos a pagar los impuestos con alegría que nos decía el presidente anterior. Nos aumentaron los impuestos 3 mil, 4 mil por ciento. Una cosa de locos. No hay que olvidar y defender a nuestra líder. Porque nosotros tenemos una líder, ellos lo único que tienen es odio. Fuerte abrazo del Negro Enrique y defendamos a nuestra líder con el corazón”.

Desde su cuenta oficial de Twitter, la vicepresidente decidió agradecerle al ex futbolista por su defensa pública. “Gracias Negro, de corazón”, escribió Cristina Fernández de Kirchner sobre el perfil del periodista Daniel Tognetti, quien fue uno de los que difundió la filmación.

No fue la única personalidad pública fuera del ámbito de la política que se manifestó tras el descargo de la vicepresidente. El Indio Solari, histórico líder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, firmó una publicación del ministro del Interior Wado de Pedro para dejarle un mensaje a Cristina: “Usted tiene la fortaleza necesaria aunque no se merezca tener que pasar por esta locura legal”.

“Nada de lo que dijeron fue probado. No solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver con los testimonios de los propios testigos citados por el fiscal”, fue uno de los puntos que planteó Cristina Kirchner en un discurso transmitido en vivo desde su despacho del Congreso y que se extendió por más de una hora.

En las horas previas, el fiscal federal Diego Luciani había pedido que la vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusó de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública

