La reacción del público ante Rossi y los ex Boca, vigilia por Cavani y el jugador de Platense que pasó a la platea: las perlitas en la Bombonera

La ovación de la Bombonera a Agustin Rossi

Boca Juniors tenía que retomar la senda victoriosa después de días difíciles por la floja actuación ante Patronato en Paraná y así lo consiguió. Con un brillante Óscar Romero, figura del match, derrotó 2-1 a Platense en una Bombonera colmada, llena de expectativa y que volvió a hablar.

A 45 minutos del inicio del encuentro, Agustín Rossi fue el primer integrante del plantel en saltar al campo de juego para realizar la entrada en calor y se dirigió -tal como acostumbra- al arco donde se ubica La 12. Enseguida hubo aplausos generalizados, con algún silbido aislado de fondo. Y aunque todavía no había tanto público, se oyó el “Olé, olé, olé, olé, Rossi, Rossi”. Incluso un puñado de fanáticos fue por más: “Rossi es de Boca, de Boca no se va”.

Con la negociación de su renovación como tema candente y la inminente posibilidad de que Sergio Chiquito Romero llegue a un acuerdo con un Consejo de Fútbol que le advirtió al representante de Rossi que no estirarán los números de la oferta (11 millones de dólares brutos por un vínculo hasta diciembre de 2026), el público se expresó en las tribunas y también ante los micrófonos de Infobae.

La mayoría comprendió que no hubo arreglo por culpa de ambas partes, al mismo tiempo que algunos le apuntaron a la directiva por no haber iniciado antes las charlas y otros criticaron al jugador por no bajar sus pretensiones. Rossi se fue envuelto en aplausos cuando se introdujo en el túnel para cambiarse previo al inicio del partido y recibió una nueva ovación por parte de las tres cabeceras Sur antes del primer tiempo. Al ubicarse en la valla de enfrente, de cara al complemento, ya no resonaron tanto las palmas.

Vicente Taborda y Mauro Zárate, de visita con Platense en la Bombonera; además, la gente ovacionó a Rossi

Hubo mucha camaradería entre los locales y dos ex Boca como Mauro Zárate y Vicente Taborda. De hecho los simpatizantes que llegaron a divisarlos, los aplaudieron a ambos. Ya iniciado el cotejo, no hubo discrminación para los silbidos o reprobaciones como a todos los elementos de Platense. Ambos participaron del gol de Nicolás Morgantini en la etapa final, pero no consiguieron desnivelar más. El experimentado enganche fue sustituido al minuto 87 por Haibrany Ruiz Díaz y recibió algunos aplausos que se multiplicaron cuando los hinchas xeneizes vieron que la siguiente modificación iba a ser la de Cristian Medina por Romero, futbolista más destacado de la noche.

Taborda fue de lo mejorcito de su equipo a lo largo de los 90 minutos, pero sobre el final se lo notó agotado. Así y todo, intentó. Y habrá sentido una mezcla de extrañas sensaciones cuando sobre el final se le escapó una pelota al lateral por la que recibió una fuerte silbatina, igual que en la última jugada del encuentro, cuando ejecutó un tiro libre al borde del área que se fue varios metros por encima del travesaño. En el banco, un Zárate que había adelantado que no iba a festejar si le tocaba convertir, se lamentaba no haber contado con esa chance.

Clima de fiesta en La Bombonera contra Platense

Se registró una última perlita después de que concluyó el partido. El defensor del elenco de Vicente López, Juan Pablo Pignani, se dirigió hasta la Platea Baja del estadio, cruzó la baranda y el cordón de hombres de seguridad en el sector donde antes estaban los paneles de acrílico para encontrarse con conocidos. El cordobés que fue reemplazado por Ignacio Schor al minuto 70 se mimetizó con el público como si fuera uno más, se fotografió y se quedó charlando varios minutos de lo recién acontecido, lamentando la caída de los suyos pero seguramente habiendo disfrutado de la magnífica experiencia de haber jugado en la Bombonera.

EL MENSAJE DE LOS HINCHAS PARA EDINSON CAVANI

hinchas de Boca esperan a Cavani

Los hinchas de Boca, al tanto del inminente acuerdo con Edinson Cavani, le dejaron su mensaje para terminar de convencerlo de ponerse la camiseta azul y oro sobre el cierre de este mercado de pases.

