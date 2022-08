“Rossi no se va”: el grito de La Bombonera tras el conflicto por la renovación del arquero de Boca Juniors

La ovación de la Bombonera a Agustin Rossi

Habló La Bombonera. Este sábado, en la previa del choque ante Platense por la fecha 12 de la Liga Profesional el público de Boca Juniors fue contundente al manifestarse en favor de la continuidad de Agustín Rossi, el arquero que ha sido clave en los últimos títulos obtenidos por el club, sobre todo por sus atajadas en los penales.

Luego de que la dirigencia y los representantes del futbolista de 26 años no llegaran a un acuerdo, el jugador no continuará en la institución más allá de junio de 2023, cuando se irá libre, a menos que sea vendido en los próximos días o en la ventana de transferencias del verano. Es evidente que los socios del Xeneize en su mayoría no están de acuerdo con esta decisión y por eso se expresaron desde las tribunas.

“Rossi es de Boca y de Boca no se va”, se escuchó desde los cuatro costados de la canchaen un claro cuando el futbolista salió a calentar, hasta que se encendieron los parlantes del estadio. Sin dudas, el grito genuino del público fue un pedido expreso para que el club haga un esfuerzo por mantener al arquero que tantas alegrías le ha dado a su gente. Además, cuando los jugadores saltaron al campo de juego, hubo ovación y aplausos para el ex Defensa y Justicia.

Esta semana se dio la reunión entre las partes y la misma duró apenas 10 minutos. Del cónclave participaron Juan Román Riquelme, Jorge Bermúdez, el Chelo Delgado y Chicho Sera en representación del club, pero al recibir por parte del agente de Rossi una contraoferta a la última que le habían presentado decidieron no escucharla y dar por cerrada la negociación.

Por el vertiginoso crecimiento deportivo del golero surgido en Chacarita Juniors –que de chico practicó básquet y en sus primeros entrenamientos como profesional en el Funebrero jugaba de 9– y la inestable situación económica del país, su contrato quedó desfasado. El tope del dólar en su vínculo se había fijado en 50 pesos y desde principios de 2020 cobra un millón y medio de pesos (traducido a la moneda norteamericana, entre 4.000 y 5.000).

En teoría, desde el Consejo le ofrecieron a Rossi un contrato de USD 11 millones brutos -con dólar al valor oficial- hasta diciembre de 2026. En mano, al jugador le quedarían poco más de USD 7 millones durante ese lapso de cuatro años. Miguel González, representante del jugador, aseguró que si el monto bruto ofrecido hubiera sido el neto, hubiese habido un acuerdo. Pero no.

Salvo que la dirigencia de Boca Juniors decida cambiar su postura después de oír el grito de sus socios este sábado, Agustín Rossi dejará de ser arquero de Boca a mediados de 2023, o incluso antes, si llega una oferta adecuada.

SEGUIR LEYENDO: