Qué muestra la “cámara 7″ que usaron el VAR y Baliño para sancionar el polémico penal en Barracas-Patronato

La Cámara 7 que señaló Federico Beligoy como elemento clave para poder determinar el penal de Justo Giani toca a Brian Calderara

El arbitraje de Jorge Baliño y la intervención del VAR en el partido que Barracas le ganó 2-1 a Patronato siguen dando de qué hablar. El bochornoso final con los incidentes, que derivaron en la detención de cuatro futbolistas por la agresión a tres policías (dos de ellas mujeres), fue la continuidad de una noche en la que pasó de todo. Hubo varias jugadas que incidieron en el desarrollo, pero la clave estuvo en el penal que el juez cobró a favor del local (anulando al mismo tiempo el gol de Lozano para la visita), en una acción en la que, a instancias de la tecnología, interpretó una falta que no se llegó a ver en la transmisión ni en ninguna de las repeticiones, pero este miércoles se conoció la famosa “cámara 7″, que fue la usada para determinar la sanción.

El director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, aseguró que desde ésa cámara se pudo observar la supuesta infracción de Justo Giani a Brian Calderara, algo que tampoco llega a verse con claridad, ya que está ubicada en el área contraria, es decir, la del arco de Barracas. La imagen es lejana y no tiene la nitidez necesaria para poder determinar la falta. “Nosotros tenemos la evidencia clara con la cámara 7, que nos demuestra que hay un toque artero en la pierna del jugador de Barracas”, esgrimió Beligoy.

Sobre por qué no se mostró esa imagen en la transmisión, Beligoy reparó que “nosotros no manejamos la artística de la TV, nosotros trabajamos en el VAR para brindarle herramientas al árbitro y mostrarle las mejores imágenes. Si después la TV no muestra las imágenes que nosotros tomamos como evidencia clara de una falta dentro del área, no es un tema nuestro”.

* La jugada del penal, desde las cámaras que mostró la transmisión del partido

Ese testimonio fue el utilizado por Diego Abal y Diego Ceballos, en los roles de VAR y AVAR, respectivamente, y fueron quienes llamaron a Baliño para informarle de la infracción. Las imágenes de la “cámara 7″ fueron difundidas esta tarde en el programa Equipo F de ESPN.

Baliño primero no vio la falta en el campo de juego (muy bien ubicado, le hizo la seña a Calderara de que se levantara), y de inmediato llegó el golazo de Raúl Lozano para Patronato, que clavó el balón en el arco desde afuera del área (era el 2-1 para los entrerrianos). Pero el juez recibió el llamado del VAR y la asistencia de Abal y Ceballos, quienes le informaron de las imágenes de la “cámara 7″ y sancionó infracción de Giani.

Su decisión anuló el tanto de Lozano, lo que generó la bronca de los jugadores de Patronato. El tiro desde los doce pasos lo ejecutó Pablo Mouche y se lo atajó Facundo Altamirano. La polémica continuó ante una dudosa infracción a Sebastián Rincón (hijo del recordado Freddy) y de ahí nació el segundo tanto del Guapo, con la ejecución del tiro libre y la intervención del propio colombiano, que ganó con un cabezazo.

Los incidentes luego del partido entre Barracas-Patronato. Los jugadores y cuerpo técnico del equipo entrerriano estallaron de bronca contra Baliño

Aunque las decisiones arbitrales de Baliño generaron polémica desde el primer tiempo, cuando a Patronato le anularon un gol de Axel Rodríguez en el primer tiempo por posición adelantada, a instancias del VAR. Luego sufrió la expulsión de Nicolás Castro por una falta a Iván Tapia.

Todo en un marco de una verdadera final, pues los dos equipos están luchando por evitar el descenso. Patronato es el más comprometido, ya que hoy está perdiendo la categoría y es último en la tabla de promedios, mientras que Barracas tiene un poco más de aire pues marcha 18°. Bajarán a la Primera Nacional los últimos dos. Por eso cada jugada fue disputada como la última y los puntos que perdieron los entrerrianos los complican más en ese objetivo de mantener la categoría.

Con este condimento y la impotencia de la derrota, los jugadores del Patrón lo fueron a buscar a Baliño al terminar el encuentro y ahí se produjeron los incidentes. Cerca de la 1 AM se confirmó la orden de detención para cuatro futbolistas y un auxiliar del cuerpo técnico, que fueron identificados en las imágenes de las cámaras “por el delito de lesiones y atentado y resistencia a la autoridad”.

Ellos quedaron detenido y luego de declarar, este miércoles a la mañana fueron liberados y volvieron en avión a Paraná para poder sumarse a sus compañeros y empezar a preparar el encuentro ante Boca Juniors del próximo domingo.

