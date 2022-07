Battaglia se despidió de Boca Juniors con una indirecta al Consejo: “Mis convicciones nunca las voy a traicionar”

Battaglia en Boca ganó 29 partidos, empató 16 y perdió 10 (Reuters)

Este viernes, después de su despido en Boca Juniors, Sebastián Battaglia publicó un texto de despedida en el que aprovechó para agradecerle a los fanáticos del Xeneize por el apoyo que recibió en el tiempo que estuvo al frente del equipo. El técnico fue echado después de la eliminación en la Copa Libertadores por penales ante Corinthians.

Al no haber tenido la oportunidad de hablar en conferencia de prensa, ya que fue despojado de su cargo en una estación de servicio, el ídolo del cuadro de La Ribera decidió escribir su saludo final en su cuenta de Instagram: “Hoy toca despedirme de este club, que como todos saben es mi casa, me recibió a los 15 años y me hizo crecer tanto profesionalmente como persona, viví muchas alegrías como jugador y esta última etapa las viví como técnico, me llevo el cariño y el amor incondicional de toda la gente. Como dije anteriormente, Boca es mi casa y ustedes mi familia, llevo estos colores en la sangre y en el corazón”.

En su escrito, también dejó una clara indirecta al Consejo de Fútbol, aunque decidió no nombrarlo: “Hoy me voy tranquilo con el trabajo realizado, mis convicciones nunca las voy a traicionar y sobre todo me voy convencido de este proyecto que lamentablemente no me dejaron continuar”.

Uno de los puntos que pareció dinamitar finalmente el vínculo entre el cuerpo técnico y la dirigencia fue la conferencia de prensa post eliminación, cuando él se mostró crítico con el tema de los refuerzos. Cuando fue consultado en la puerta del predio de entrenamiento ubicado en Ezeiza sobre ese tema, aclaró: “No, yo creo que lo de la conferencia se fue mucho más allá de lo que realmente fue. Ninguno de los jugadores me manifestó nada. Tuve la oportunidad de hablar con ellos y creo que los puedo mirar a la cara a todos. Eso es lo que me llevo. No sé si fue por eso, pero por lo menos de mi parte no lo veo así”.

El posteo de Sebastián Battaglia

Battaglia, el jugador más ganador de la historia y uno de los máximos ídolos de la institución, asumió en agosto de 2021 y logró dos títulos: las últimas ediciones de la Copa Argentina (2021) y la Copa de la Liga (2022). En total, dirigió 55 partidos, de los cuales ganó 29, empató 16 y perdió 10 (79 goles a favor y 42 en contra, más una valla invicta en 25 ocaciones), y una efectividad del 62 por ciento.

El Xeneize no ganó los últimos cuatro encuentros (apenas un gol), con dos derrotas por la Liga Profesional (ante Unión de Santa Fe 1-2 y Banfield 0-3, ambos como local y con un equipo integrado por mayoría de suplentes y juveniles) y dos empates sin goles (los de la serie ante Corinthians).

Sin embargo, estos no serían los motivos principales por los cuales el club decidió romper el vínculo que tenía duración hasta diciembre de 2022. Las últimas palabras del entrenador, quien cargó contra el Consejo de Fútbol (integrado por Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna) por la falta de refuerzos, sumado a una disconformidad del plantel por sus palabras, propiciaron a la dirigencia de fútbol comandada por Juan Román Riquelme a adelantar su salida.

Mientras circulan nombres como los de Ricardo Gareca, Martín Palermo, Sebastián Beccacece y Eduardo Domínguez, la nueva conducción del plantel profesional quedó a cargo de un trinomio que tiene como protagonistas a Hugo Ibarra (ex técnico de Reserva), Leandro Gracián (se sumó hace algunas semanas como ayudante del histórico lateral) y Mariano Herrón, quien estuvo en los cuerpos técnicos de Miguel Ángel Russo y del propio Battaglia por ser parte del club.

Sebastián Battaglia ganó dos titulos al frente de Boca Juniors (Télam)

El mensaje completo:

Hoy toca despedirme de este club, que como todos saben es mi casa, me recibió a los 15 años y me hizo crecer tanto profesionalmente como persona, viví muchas alegrías como jugador y esta última etapa las viví como técnico, me llevo el cariño y el amor incondicional de toda la gente. Como dije anteriormente, Boca es mi casa y ustedes mi familia, llevo estos colores en la sangre y en el corazón.

Quiero agradecerle a los jugadores, a mi cuerpo técnico, a todo el staff, utileros, cuerpo médico, nutricionistas y psicólogos, por su aporte y esfuerzo para ayudarme a cumplir los objetivos. No quiero dejar de agradecerle a mi familia y amigos que siempre me acompañaron y apoyaron.

Hoy me voy tranquilo con el trabajo realizado, mis convicciones nunca las voy a traicionar y sobre todo me voy convencido de este proyecto que lamentablemente no me dejaron continuar.

A cada uno de los socios dueños del club e hinchas de boca, que estuvieron incondicionalmente alentando sea cual fuera el resultado, no tengo más que palabras de agradecimiento y admiración! Ojalá más adelante nos volvamos a encontrar…. Gracias por todo y aguante Boca!

SEGUIR LEYENDO: