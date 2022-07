Cómo será el mercado de pases de Boca Juniors tras la eliminación de la Libertadores y la fuerte declaración de Battaglia

El dardo de Sebastián Battaglia al Consejo de Fútbol de Boca

Anoche en la Bombonera se registró un cimbronazo, un golpe difícil de afrontar. A pesar de que en la ida disputada en San Pablo había quedado claro que la serie entre Boca Juniors y Corinthians se definiría por detalles y de forma reñida, reinaba el optimismo en el público local. No solamente porque el equipo de Sebastián Battaglia se había plantado bien como visitante y tenía armas para imponerse en casa, sino porque ante la potencial igualdad en el marcador global contaba con el as bajo la manga simbolizada en Agustín Rossi. Sin embargo, los intérpretes de campo fallaron y el castillo de naipes se desmoronó.

Ahora en Boca tocará levantar las cartas y empezar a construir las bases nuevamente. Los objetivos de mínima en lo que queda del año serán revalidar la Copa Argentina (se medirá en octavos de final contra Agropecuario, con fecha a confirmar) y quedarse con el título de Liga Profesional (tras un inicio irregular, figura a 5 puntos de los líderes Gimnasia La Plata y Newell’s). El Xeneize se preparará para visitar este sábado a San Lorenzo, mientras el Consejo de Fútbol tiene que definir si ejecutará o no incorporaciones.

En Ezeiza, son horas de reflexión. Abunda la bronca y frustración. Con pulsaciones todavía altas, Sebastián Battaglia fue contundente en conferencia y le apuntó al Consejo cuando lo consultaron por el mercado de pases: “Hay cuestiones que uno plantea, a partir de ahí deberían resolver en el tiempo que se tienen que resolver y no se resolvieron. Es más, se han ido también muchachos que eran importantes. Son situaciones que no las manejo yo”. La evidente referencia fue para Eduardo Salvio, quien no renovó su contrato y firmó en condición de libre en Pumas de México. El Toto había perdido la titularidad en el último tiempo, pero era considerado una carta importante para el cuerpo técnico. Battaglia se había hecho cargo en su momento de la decisión de no considerar a Cristian Pavón, el otro que obtuvo la carta de libertad el 30 de junio pasado (se sumó a Atlético Mineiro).

Battaglia se fue muy caliente tras la eliminación en la Bombonera

Hasta ayer, el Consejo iba en busca de un extremo para cubrir las bajas de Salvio y Pavón, más un mediocampista con experiencia para generar competencia en esa zona de la cancha. El apuntado era el chileno Arturo Vidal, quien finalmente parece que firmará en Flamengo. Y la segunda opción, pensando en los hipotéticos cuartos de final de la Libertadores, era Tomás Belmonte (por el que entraría en la negociación el colombiano Jorman Campuzano).

Lo concreto es que Boca tiene tiempo para fichar hasta mañana jueves 7 de julio, pero existe una salvedad: los clubes que transfieran jugadores al exterior podrán cubrir esas bajas hasta agosto. Es decir que más allá de que el cierre del libro de pases expire mañana, el Xeneize tendrá chances de incorporar siempre y cuando venda al extranjero. El panorama sin Copa Libertadores a la vista abre un abanico de posibilidades para futbolistas que podrían optar por emigrar. Y, de antemano, vale considerar que es factible que Jan Hurtado (con sondeos de afuera) y Agustín Almendra (separado del plantel profesional) se despidan y otorguen cupos para fichajes. Lo mismo con el propio Campuzano, que a esta altura presiona para salir de la institución.

En el Predio de Boca habrá mucha charla y mate entre los integrantes del Consejo (Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, el Chelo Delgado y Chicho Serna) con el vicepresidente Juan Román Riquelme para referirse al futuro deportivo del plantel y del entrenador. La directiva azul y oro marcha con pies de plomo y no olvida que a fines de mayo este equipo y DT bordaron la última estrella al escudo. Tenían claro que había que dar un salto de calidad en el mercado en caso de avanzar a los cuartos de la Libertadores para soñar con ella, pero consideran que hay que retocar poco y nada para competir entre los mejores a nivel local. Debido a esto, en el mercado xeneize habrá caras nuevas siempre y cuando antes haya despedidas.

