Boca Juniors se bajó de la negociación por Rodrigo Aliendro y apunta a otro futbolista

Rodrigo Aliendro es uno de los mediocampistas más ponderados del fútbol argentino

Una de las vedettes del mercado de pases argentino es Rodrigo Aliendro, mediocampista top que milita en Colón de Santa Fe y al que se le vencerá el contrato a fin de mes. Mientras el Sabalero sabe que le será muy difícil retenerlo pese a disputar los octavos de final de la Copa Libertadores (se medirá ante Talleres de Córdoba), tres clubes grandes posaron sus ojos en él: Boca, River e Independiente. En las últimas horas, el Xeneize se bajó de la negociación por el volante de 31 años.

¿Qué sucedió? Desde la Ribera le revelaron a Infobae que la tratativa por el futbolista del Negro que fue una de las figuras en el empate 1-1 del pasado 13 de febrero en la Bombonera (el día en el que el campo del estadio Alberto J. Armando lució lleno de arena) está completamente caída. Fue Jorge Bermúdez quien se hizo cargo del contacto con el jugador y le anunció el pasado domingo que Boca había desestimado de forma definitiva su contratación ante la falta de respuestas.

Es que el tiempo apremia y el equipo de Sebastián Battaglia debe reestructurarse cuanto antes pensando en que los octavos de la Libertadores están a la vuelta de la esquina. Mientras desde Santa Fe tracendió que Aliendro será inscripto en la nómina de cara a la próxima fase de la Copa, Boca dio todo por finiquitado y apuntará los cañones hacia otro futbolista en el mismo sector de la cancha. En principio, el polifuncional mediocampista estaría habilitado para jugar la ida contra Talleres el miércoles 29 de junio en Córdoba, pero si no renueva con Colón o firma con otro equipo, se perderá la revancha de la llave de octavos.

“Si quiere jugar en el Rey de Copas, que venga acá. A veces hay que elegir. Todo jugador que tuvo la oportunidad de venir al club y dijo que no para ir a otro, a lo largo de su vida se va a arrepentir”, fue el mensaje que le envió Iván Marcone, flamante refuerzo del Rojo, a Aliendro cuando fue consultado en ESPN. Por lo bajo, el Millonario avanza y pretende cerrarlo cuanto antes.

Aliendro ya no corre para Boca: buscarán otras alternativas

Surgen dos nombres importantes en el mercado para Boca: Martín Payero y Arturo Vidal. Características y edades distintas, disímiles momentos en sus respectivas carreras profesionales. Hay algo que tienen en común: la dificultad de la negociación.

El Middlesbrough de la segunda división inglesa le compró a Banfield a Payero por 8 millones de dólares y pretende o recuperar algo de la inversión o cederlo a algún equipo en el que tenga el rodaje del que careció en el último semestre (su equipo no se clasificó a los playoffs por el ascenso a la Premier League) para relanzar su carrera. El cordobés de 23 años tiene una magnífica pegada y despliegue en la mitad de cancha, virtudes muy ponderadas por la directiva xeneize.

“Vidal nació para jugar en este club” no fue solamente una frase al pasar de Juan Román Riquelme sino también una muestra gratis de la tarea fina que está haciendo el líder del Consejo de Fútbol para convencer al chileno de que cumpla el sueño personal de jugar en la Bombonera. Con contrato en Inter de Milán, el volante 35 años estudia posibilidades para retornar a Sudamérica y Boca es uno de los destinos que más lo tienta.

Arturo Vidal habla de su sueño de jugar un día en Boca

No obstante, el CDF tiene claro que antes deberá resolver una cuestión: el cupo de extranjeros. Con los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula afirmados, las buenas actuaciones del paraguayo Óscar Romero y la presencia del colombiano Sebastián Villa como una de las grandes figuras del equipo, los dos cupos restantes permitidos por la AFA son del cafetero Jorman Campuzano (hoy por hoy suplente de Alan Varela en la mitad de cancha) y Jan Hurtado, quien vuelve de su cesión en Bragantino. Existen dos opciones potables para liberar esos cupos: la ciudadanía aprobada del cafetero (estiman que estaría lista en agosto o septiembre) o la transferencia del venezolano.

JUGADORES QUE SE VAN

Luego de que los juveniles Kevin Duarte (Ferro Carril Oeste) y Gabriel Vega (Godoy Cruz) pasaran a préstamo, el que les seguirá los pasos es Vicente Taborda, quien se despidió esta mañana de sus compañeros en Ezeiza y firmará su cesión a Platense. La gran joya de la cantera azul y oro buscará el rodaje necesario para volver a ser considerado por el cuerpo técnico de Boca en el futuro a mediano y largo plazo. En tanto, otro joven como Maximiliano Zalazar también sería cedido (se evalúan ofertas) en los próximos días.

El caso Almendra. Boca espera que el mediocampista que continúa separado del plantel profesional por su incidente con Battaglia renueve su contrato antes de ser cedido en este mercado. El técnico xeneize se plantó con la idea de no indultarlo y lo mejor para el club y el propio futbolista es que tenga minutos en otro equipo. Sonó fuerte en Racing, pero la negociación no prosperó. Se dijo que Carlos Tevez lo pretende en Rosario Central, pero en la Ribera no quieren prestarlo en el medio local y priorizan ofertas desde el exterior.

La renovación de Salvio. Boca ya le elevó un ofrecimiento al Toto, que acaba de reincorporarse a los entrenamientos con el resto del plantel luego de recuperarse de una lesión muscular previa al duelo con Ferro por Copa Argentina. Reina el optimismo, aunque el extremo de 31 años todavía no respondió. La propuesta fue con una sensible reducción del salario y una extensión hasta fines de 2023 (con cláusula para renovar por un año más si la actual dirigencia gana las elecciones).

