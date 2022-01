El Chapa Retegui asumió como secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires: “Acá no hay grietas”

Retegui fue elegido como el secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires (Foto: Adrián Escandar)

Carlos Retegui fue designado secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires después de su extenso y fructífero paso por el hockey nacional. El Chapa vivirá su segundo paso por la gestión pública luego de haber sido concejal del Frente para la Victoria en San Fernando desde el 2015. “Acá no hay grieta, acá hay compromiso. El deporte está por encima de las personas, eso es lo importante: llegar a todos lados para que la gente se vuelque a la vida saludable”, afirmó ante la consulta por su pasado político.

“No es blanco o negro la vida. Hay grises, matices. Tengo amigos en los dos lados y eso no quiere decir que uno con respeto, con transparencia, con sinceridad no pueda colaborar o ayudar. Siempre dije que en lo que pueda colaborar en el deporte para mi país voy a estar disponible. En el gobierno Nacional tengo muchos amigos y también en el gobierno de la Ciudad. Fui concejal y en estos últimos dos años no me tocó ser parte del gobierno, y no quiere decir que haya dejado de tener el vínculo con mis amigos. Los quiero como son a mis amigos, no como yo quiero que sean. El deporte es algo que une, tiene que ver con los valores de solidaridad, de unión, de equipo. Vamos a articular y trabajar en conjunto con el conurbano, con los diferentes municipios”, declaró en Radio La Red tras su presentación formal que tuvo la presencia del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, pero también de Felipe Miguel y Martín Lousteau.

Precisamente el referente del radicalismo fue quién tendió los puentes con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Amigos tengo en los dos sectores. A los 52 años no me van a elegir los amigos. Soy amigo de Martín (Lousteau) de hace muchos años. Un día de diciembre me llamó y me dijo qué tenía en la cabeza. Fuimos gestionando ideas hasta que llegó este llamado de parte de Horacio y Felipe para sumarme a esta gestión técnica que hay que hacer. No sólo para que la gente se vuelque a los polideportivos, a las actividades deportivas, sino que nosotros vayamos a al casa de la gente para que en este momento tan particular de pandemia que estamos viviendo puedan volcarse a una actividad saludable”.

Retegui, que en el pasado también tuvo vínculos estrechos con Aníbal Fernández por su rol de presidente en la Confederación Argentina de Hockey –cargo que retomó a mediados del 2021–, indicó cuál es su idea de trabajo en la Ciudad: “Soy un funcionario técnico. Hay áreas que es muy importante que se las analice y se las gestione desde la visión técnica. Tuvimos varias reuniones hablando de algunos países ejemplo súper desarrollados como el caso de Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos en algunos de sus estados, Alemania mismo en lo que es la formación deportiva. Ellos tienen la inquietud en que la Ciudad de Buenos Aires sea una ciudad sumamente moderna en ese aspecto”.

Y al mismo tiempo advirtió cuál es su proyecto más ambicioso, incluso superando las instalaciones del CeNARD: “Tenemos 13 polideportivos, queremos hacer un centro de alto rendimiento que sea único en Latinoamérica, que no hay en Argentina ni en los países vecinos. Queremos hacer un montón de proyectos y sumar a la gente que quiera venir a trabajar. El deporte le da alegría a la gente”.

“Cuando uno habla de deporte, uno cree que lo tienen que hacer los jóvenes o los chicos y lo que tenemos es una visión más abarcativa, más plural, para tratar de llegar a la gente grande, a los adultos mayores, que pueda hacer deporte la gente con diferentes discapacidades. El deportes es un derecho que tenemos todos los argentinos, está en nuestra constitución y es clarísimo que la Ciudad de Buenos Aires quiere ser una ciudad de vanguardia en ese aspecto”, sentenció.

El entrenador de 52 años llega a este cargo público luego de alzar la medalla dorada con el equipo masculino de hockey sobre césped en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero también colgarse las insignias de plata tanto en Londres 2012 como en Tokio 2020 con el team femenino, al que comandó al campeonato del mundo en el 2010.

SEGUIR LEYENDO: