Dibu Martínez reveló quiénes son los mejores cebadores de mate de la selección argentina: el divertido dardo con el que descartó a De Paul

Emiliano Martínez tuvo vivió una jornada muy especial. El arquero de la selección argentina fue distinguido como “Deportista insigne” de Mar del Plata. Dibu es el primer futbolista nacido en Mar del Plata que participará en una Copa del Mundo y por ello fue homenajeado por el Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredon´.

“Soy muy fuerte mentalmente y me voy a preparar al máximo para ser el mejor arquero del Mundial”, dijo el jugador del Aston Villa inglés al recibir el reconocimiento en el estadio Polideportivo Islas Malvinas, donde respondió algunas preguntas y firmó autógrafos a decenas de chicos que integran las divisiones infantiles de los distintos clubes en los que jugó en su infancia, antes de fichar para Independiente de Avellaneda.

“Yo me fui de muy chico, y me hacen acordar los chicos que están acá con camisetas de arquero. Hoy en día ver la camiseta de los chicos de Talleres, de Urquiza y de San Isidro, me hace acordar a muchos años atrás”, señaló. La distinción a Martínez por su trayectoria y su representación del país en competencias internacionales fue una iniciativa del bloque oficialista de Juntos, que contó con el aval del resto de las bancadas.

Más tarde, Dibu Martínez dialogó con el programa radial Cómo Te Va (Radio 103.1) y reveló intimidades del plantel argentino. Como quiénes son los mejores tres cebadores de mate de la Selección. “A mí me cargan porque nunca cebo mates”, reconoció entre risas. Y de inmediato contó quiénes integran el podio: “El mejor cebador es Nahuel Molina, luego Lisandro Martínez y el tercero es el “Huevo” Acuña”.

Ante la consulta de por qué no mencionó a Rodrigo de Paul, quien se considera el mejor cebador de mates y siempre se chicanea sobre ese tema con su ex compañero en el Atlético de Madrid, Luis Suárez. “¿De Paul? Nooooo, De Paul nació en Buenos Aires...”, fue el divertido, pero lapidario, dardo del Dibu para su compañero de equipo.

Otras frases del Dibu Martínez:

“Estoy perfectamente. Si hay un partido mañana, una final, la juego y la vamos a ganar. Quiero ser el mejor arquero de Qatar 2022″.

“Es lindo ver la felicidad de los nenes, te dan ganas de seguir mejorando y darle alegrías. Te cuesta dejar el grupo de Argentina. La gente que trabaja en Argentina es impresionante”.

“Ninguna selección vivió lo que nosotros vivimos, viajando de Argentina a Europa. El grupo está muy bien, unido. El debut va a ser muy intenso. Quiero estar en el mejor momento de mi vida para Qatar 2022″.

