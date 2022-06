Sismo en la carrera de Piqué a raíz del escándalo por su separación de Shakira: reunión sin filtro con Xavi y desafío al presidente del Barcelona

Shakira y Piqué: de pareja simbiótica al centro de atención por la ruptura de la relación

El escándalo que acarreó su separación de Shakira y los rumores de su agitada vida nocturna generaron consecuencias en la vida deportiva de Gerard Piqué. El defensor central y empresario, de 35 años, perdió su condición de “intocable” en la formación del Barcelona. Así se lo habría informado Xavi Hernández, DT y ex compañero, en una conversación cara a cara que mantuvieron.

Según informó Mundo Deportivo, habrían coincidido en una reunión hace dos semanas, en la que el técnico le dejó en claro que no entraría en sus planes con el papel de titular indiscutido, e incluso le advirtió que su salario estaba significando un gran peso para la entidad, la cual intenta salir de una grave crisis económica.

En las últimas horas surgieron detalles del cónclave. En el mismo, el ex mediocampista se habría interiorizado en la situación personal del zaguero y en cómo impactó en su ánimo y motivación, porque sólo le podía ser útil al equipo “al 100%”. Y le habría advertido que para ello su vida extradeportiva debía ser “ordenada”.

¿Por qué dicho señalamiento? Porque en Barcelona señalan que Gerard está “sin control” después de su ruptura con la cantante tras 12 años de relación. “Está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada”, declaró el papparazzi Jordi Martín en diálogo con el programa Socialité del canal Telecinco.

“Varía según el día, pero por lo que me dicen, mínimo 2.000 euros cada día, de 2.000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias”, agregó. En ese contexto, el defensor habría aceptado las condiciones, señalándole a Xavi que le demostraría que estaba equivocado. También, según aseguran en España, abrió las puertas para un ajuste salarial para hacer su esfuerzo pensando en el arribo de refuerzos.

Pero además también habría mantenido un entredicho con Joan Laporta, presidente del club culé, que lo había tomado como hombre de consulta en los primeros compases de esta nueva gestión al frente de la institución.

El periodista Xavier Valls contó que en la reunión Laporta le habría informado que ficharían un central de primer nivel. El arribo de Andreas Christensen, del Chelsea, parece cercano. Pero además suenan Jules Koundé (Sevilla) y Kalidou Koulibaly, del Napoli. “Seré titular. Si tienes narices, trae al mejor central del mundo, que vendrá para ser suplente”, habría desafiado Piqué al presidente.

La separación de Piqué y Shakira se dio luego de que arreciaran los rumores de una tercera en discordia. Fue el entorno de la artista quien confirmó la fractura de la pareja, más allá de que desde hacía semanas los medios europeos detectaron que el zaguero se había mudado a su departamento de soltero.

En las últimas horas, una de las mujeres apuntadas de haber estado con Piqué hizo declaraciones desmintiendo su participación en la separación. “Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales. No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”, le explicó la joven “CM”, tales sus iniciales, a la periodista Laura Roigé.

Se trata de una mujer que es empleada de una de las empresas del futbolista. “No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, aunque lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa”, completó.

Ante la desmentida, surgieron nuevos datos: las iniciales de la protagonista en realidad serían “C.C.” y confirmaron que incluso fue a ver algunos encuentros al Camp Nou. “Esta chica, la de verdad, es una joven de Barcelona, muy fina y efectivamente conoció a Piqué en el local del que se ha hablado, y según me cuentan esta chica habría ido a verle a más de un partido de fútbol”, subrayó una fuente del programa español Socialité.

Mientras, el caos en el que se transformó la vida personal de Piqué ya tiene repercusiones en su carrera, aunque en la intimidad ya anticipó que las revertirá con su rendimiento dentro del campo de juego.

