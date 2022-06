Gastó 24 mil pesos para ver a Boca Juniors por primera vez en su vida, lo estafaron y la historia se hizo viral

Las fotos de Antonio que compartió su hija

El caso de Antonio resonó con fuerza en los corazones de todos los futboleros. Sus fotos llorando vestido con indumentaria de Boca Juniors rápidamente se viralizaron. Este hombre que está jubilado decidió arriesgarse con el deseo de ver por primera vez al club de sus amores durante la visita a La Rioja: pagó 24 mil pesos por cuatro entradas en la reventa para el duelo ante Ferro Carril Oeste por Copa Argentina. Pero cuando llegó a la puerta, la Policía le impidió el paso por ser falsas.

Lo sucedido recorrió las redes sociales con fuerza cuando su hija hizo un descargo en sus perfiles para expresar su indignación. “Tenés que ser un lacra, tengo una cantidad de insultos que seguro Facebook me bloquea. No saben la impotencia que tengo ver llorar a mi padre por la vergüenza que pasó cuando le dijo la Policía que no podía entrar porque son truchas las entradas cuando minutos antes estaba feliz diciéndonos que ya se podía ir tranquilo porque se le había cumplido el sueño. Le vendieron una entrada TRUCHA, no pudo entrar al Estadio. La Policía controló todos los accesos pero sinvergüenzas hay en todos lados”, expresó según replicaron distintas cuentas ligadas al día a día Xeneize.

Fue precisamente esa resonancia virtual lo que permitió encontrarle una solución al caso: Antonio sería invitado al próximo juego en La Boca. “Les agradezco a todos de todo corazón, voy a cumplir el sueño desde niño. Desde los cuatro años soy hincha de Boca. Y me voy a sentir bien a pesar de lo que pasó acá. Les agradezco a todos de corazón. Un beso para todos”, dijo Antonio en un video llorando que posteó la cuenta Rincón Bostero y que emocionó a los fanáticos.

El emocionante video de Antonio: podría cumplir su sueño en el próximo partido de Boca

Si bien se espera que el club se contacte durante las próximas horas para extenderle oficialmente una invitación y finalmente cumpla su sueño, algunas agrupaciones de hinchas ya le aseguraron que lo ayudarán a estar presente en el próximo juego del Xeneize. “Me llamaron de todos lados las agrupaciones ofreciéndome, en sí los dirigentes de Boca todavía no se contactaron con mi padre ni conmigo. Vi que decían en otros lados que ya teníamos las entradas y los pasajes: todos nos dijeron de cumplirle el sueño pero no hay nada concreto. Me llamaron y me dijeron que estaban encantados de poderle cumplir el sueño. Estábamos esperando en concreto para ver si alguno va a poder hacer realidad este sueño de mi padre. Estoy muy agradecido con todos”, reconoció su hija, Flavia, en una entrevista que realizó cerca de la madrugada del miércoles con Radio La Red.

“Mi papá compró cuatro entradas de 6 mil pesos cada una en la reventa. Gastó 24 mil pesos y eran falsas. Supuestamente íbamos a ir a hacer una denuncia, contactamos al chico por teléfono porque no lo conocemos e hizo un punto de encuentro para venderle las entradas. Quedó en que le iba a devolver y nunca las devolvió tampoco. Íbamos a ir mi papá, mi hermana, su marido y yo”, relató la mujer.

“Mi papá es jubilado y tenía el carnet de discapacitado. Acá incluso se hizo una venta para discapacitados, pero sí o sí las vendían antes. A los discapacitados les daban el pase libre con un acompañante. No conocemos la Bombonera. Sólo por fuera, porque hemos ido por razones de salud a Buenos Aires y la conocimos por fuera. Es un sueño. Ojalá se nos dé. Muy agradecido por todo todo lo que están haciendo ojalá se le dé”, relató.

Antonio no pudo cumplir el sueño de toda su vida en La Rioja, pero el fervor futbolero movió con agilidad su caso y seguramente en las próximas horas se terminará de confirmar lo que ya parece un hecho: podrá conocer la Bombonera por dentro en la 3ª fecha de la Liga Profesional cuando el Xeneize sea anfitrión de Tigre el miércoles 15 de junio desde las 21.30.

Las entradas de reventa que le dieron a Antonio

