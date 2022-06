Alexis Mac Allister: “Sabemos que si Messi está bien tenemos chances de ganar todos los partidos”

El volante del Brighton tiene la ventaja de su versatilidad para pelear por un lugar en la lista para la Copa del Mundo (Instagram/Alexis Mac Allister)

-Seguramente que éste no será para vos un partido más, por tu participación y por los cinco goles de Messi. ¿Qué significa haber participado en un hecho histórico como éste?

-Primero que todo, estoy muy contento por el funcionamiento del equipo y después, por lo que hizo Leo. Ya no hay palabras para definirlo. Desde ya que es un privilegio haber podido estar en un hecho que quedará seguramente en el recuerdo de todos. Ahora es el momento de descansar y reponer energías porque después de las vacaciones ya llega una temporada crucial para nosotros.

-Jugaste de “cinco”, de volante central, que no suele ser tu posición habitual más allá de algunos partidos aislados en el Brighton y sorprendió un poco. ¿Cómo te sentiste en esa posición?

-Bien, bastante bien, más allá de que, como bien decís, no es mi lugar habitual, pero tengo que seguir aprendiendo cosas y creo que será importante para mí poder seguir creciendo para pelear un lugar que me permita estar en la próxima Copa del Mundo. Es una posición relativamente nueva para mí, pero lo importante es entender lo que quiere el técnico en esa posición. Creo que estuve bien, en líneas generales.

-¿Cuánto te jugabas para tener un lugar en la lista definitiva?

-No es que me la juegue hoy o ayer o mañana, sino que creo que esto será así en el día a día hasta el final. Cada detalle será fundamental, incluso en mi club. Todo, creo, será tenido en cuenta y por eso, lo que viene es muy importante.

-¿Y cómo te ves, más adentro que afuera o al revés? ¿El jugador piensa en eso cuando sale a la cancha?

-Sí, obviamente. Lo piensa todo el tiempo porque quiere estar ahí, pero Lionel (por Scaloni) fue muy claro y excepto Leo (Messi) estamos todos peleando por un lugar y es lo que vamos a hacer hasta el último día.

-Ante un rival como Estonia y en El Sadar, en Pamplona, también hubo muchos argentinos, aunque en Wembley hubo cerca de ochenta mil. ¿Conversan entre ustedes este tipo de cosas?

-No, lo de la gente argentina ya es una cosa de locos. Sabemos que a veces lo vienen a alentar a Leo de diferentes países, pero la verdad es que sabemos que vino mucha gente también desde la Argentina, porque mi mamá también viajó desde allá y me lo comentó, que se reunían por todos lados y, como siempre, quiero agradecerles por todo lo que hacen por nosotros y entramos a la cancha a darles una alegría, y por suerte pudimos ganar un partido muy importante a Italia en Wembley en el que jugamos muy bien, y ahora otra vez goleamos y Leo hizo cinco goles… Nos vamos muy contentos.

-¿Se puede hacer, aunque sea corto, un balance de estos dos partidos ante Italia y Estonia?

-Sí, muy positivo. Ganar una final no se gana todos los días y más contra un rival como Italia y por una Copa que no se jugaba desde hacía mucho tiempo. Fue muy importante, sin dudas, para el equipo, para el funcionamiento y para la confianza, y para comprobar que para jugar contra equipos europeos, esta Selección está a la altura. Ojalá que podamos seguir por este camino.

-En Europa se habla de ustedes para bien o para mal. Hablaron (Kylian) Mbappé, Luis Enrique, ¿eso los va poniendo en el centro de la acción? ¿Qué significa eso?

-Creo que ya lo dijo Leo: candidatos no somos. Hay selecciones muy fuertes como España, Francia, Inglaterra, pero sí este equipo está para pelear y sabe que si deja todo dentro de la cancha, chances va a tener, así que vamos por ese camino.

-Con estos cinco goles de Messi, ¿puede decirse que se acabó definitivamente la mochila que pesaba sobre esta Selección?

-Es difícil para mí hablar de esa situación porque yo no viví otro tiempo que éste. Siempre lo más importante es que Leo esté bien. Si Leo está bien nosotros sabemos que tenemos chances de ganar todos los partidos . Lo vemos muy contento, se siente identificado con el grupo y eso para nosotros es muy importante.

El ex Boca y Argentinos, en el centro de los festejos tras la victoria frente a Estonia (Instagram/Alexis Mac Allister)

-¿Cómo viviste desde adentro los cinco goles de Messi?

-No, lo de Leo es increíble. A mí lo que me sorprendió creo que fue en el cuarto gol, cuando parece que van a cobrar falta, que él va corriendo hacia el arco y mira al árbitro. Parece que tiene tiempo para todo. Es una cosa de otro mundo, me parece que ya no tiene palabras para describirlo.

-Si te decían que en 2022 ibas a estar jugando al lado de Messi y peleando por ir a un Mundial, ¿qué habrías dicho?

-No lo sé. Estoy viviendo un sueño, pero como estamos cerca del Mundial, en lo único que pienso es en seguir trabajando y mejorando para que el día que llegue la lista definitiva de jugadores, pueda estar ahí adentro.

-¿Te puede jugar a favor el ser versátil y poder jugar en las tres posiciones del medio?

- Sí, seguro. En el Brighton en esta temporada no sólo jugué en esas tres posiciones, sino que incluso de falso nueve, y creo que eso a veces es importante para un jugador, para darle opciones al equipo y al técnico, así que creo que esta temporada fue un paso adelante para mí y estoy muy contento de estar viviendo todo esto.

