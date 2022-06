Pese a goleada de Uruguay a México, “necesitamos jugar más este tipo de partidos”: Gerado Martino

Derrota de México ante Uruguay en juego amistoso. Foto: @FMF

La Selección Mexicana de Fútbol fue goleada por su similar de Uruguay en partido amistoso llevado a cabo en territorio estadounidense. La campaña de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 dejó el primer gran tropiezo para el Tri tras haber sido goleado por los sudamericanos con un marcador de tres anotaciones a cero.

El equipo dirigido por Gerardo Martino sufrió una dura derrora “en casa” ante el rival de mayor jerarquía al que enfrentará durante la actividad veraniega programada. Entre las razones, según el entrenador nacional, está la falta de juegos antes selecciones de tal jerarquía, un hecho agravado por la zona en la que México se desempeña: la Concacaf.

“Necesitamos jugar más este tipo de partidos. Si de pronto jugamos con Argentina hace dos años y volvemos a jugar ahora (con Uruguay), pasó mucho tiempo y sinceramente veo un partido tan similar al de San Antonio que al de hoy. Solamente se resuelven estas cosas jugando con más continuidad ante estos rivales y ahí es donde hablamos de las dificultades que tiene México estando en el lugar geográfico que le toca”, dijo en rueda de prensa posterior al duelo.

Las críticas fueron inmediatas al perder de tal forma ante un oponente de una categoría similar al que enfrentará la Selección Mexicana en el Mundial, Argentina. El partido ante los charrúas mantuvo una primera mitad pareja con oportunidades para ambos lado. Diferente fue la segunda parte, en donde los uruguayos se destaparon a la ofensiva y mediante Matías Vecino y Edinson Cavani, en dos ocasiones, pusieron cifras finales en el marcador.

“Primero creo que hubo diferencia en un sólo tiempo, que fue en el segundo, en el primero no la hubo. El equipo compitió bien, cometió un error muy importante en una jugada a pelota parada. (En el segundo tiempo...) Los primeros 10 minutos recibimos dos anotaciones, se ven los espacios, cómo ellos manejaban la pelota a partir del desorden que encontramos cuando te golpean dos veces en momentos sucesivos. Eso no lo soportamos y ahí sí se dio ese partido con grandes diferencias”, analizó.

A México le restan dos compromisos amistosos ante conjuntos sudamericanos. Tras la derrota ante La Celeste, el Tri enfrentará a Ecuador el 05 de junio a las 18:30 horas en el Soldier Field. Y finalmente contra Paraguay, el 31 de agosto a las 20:00 horas en el Mercedes Benz Stadium. Todos los recintos ubicados en los Estados Unidos.

Además, tendrá partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023 en su etapa de fase de grupos. El equipo nacional quedó ubicado en el sector A junto a Surinam y Jamaica a quien enfrentará a cada equipos en dos ocasiones antes de la justa mundialista.

“Si nos centramos en este partido de hoy, evidentemente estamos muy lejos. No pierdo de vista que es un partido amistoso, que hay un objetivo logrado muy meritoriamente y que llevará a México a jugar un nuevo mundial. Esto es parte de la preparación y ahí, como en el transcurrir de cuatro años, hay momentos difíciles y otros más gratos.

“Evidentemente si yo estuviera convencido de que esto no se puede torcer, dejaríamos de estar hablando, pero la realidad es que nosotros no estamos dispuestos a no dar pelea a llegar de la mejor manera a disputar un mundial”, finalizó el Tata.

El arquero mexicano saltó como titular al encuentro contra el equipo charrúa, pero protagonizó un error que puso en desventaja al equipo de Gerardo Martino.

