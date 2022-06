Nuevo técnico de Cruz Azul, con mano dura: “Se van a alinear porque hay que respetar las jerarquías”

Diego Aguirre, nuevo técnico de Cruz Azul. Foto: @CruzAzul

Una nueva etapa ha comenzado en Cruz Azul. La llegada de Diego Aguirre como nuevo director técnico del equipo ha renovado las ilusiones dentro del seno cementero. Sin embargo, las primeras impresiones que ha dejado su llegada es que el proyecto del uruguayo contempla una particular seriedad y compromiso por dar y exigir lo mejor de cada elemento dentro de las institución.

También conocido como La Fiera durante su etapa como futbolista, Aguirre dijo que nada de lo que pasó en el tiempo reciente importa o afecta para los objetivos que se tienen. Ni el campeonato que rompió con una sequía de más de 23 años, ni la salida del entrenador que logró tal hazaña apenas dos torneos después. Además, mencionó que evaluará uno por uno a cada futbolista para conocer el capital con el que cuenta.

“Se van a alinear porque hay que respetar las jerarquías. Hoy comienza una nueva era. No me interesa lo anterior, es una nueva etapa y de aquí para adelante y me ocupo de que jueguen bien. No voy a hablar de casos individuales porque necesito verlos, sentirlos, hablar con ellos y como dije, es una nueva etapa y analizaremos caso por caso. Hay veces que jugadores no rinden en un periodo, pero lo hacen en otro y vamos a analizar lo que haremos con cada jugador”, sostuvo el nuevo técnico celeste en entrevista para la cadena ESPN.

Durante el diálogo sostenido con los panelistas, el uruguayo aseguró que aún no se ha hablado con la directiva sobre posibles fichajes de cara al nuevo torneo Apertura 2022 de la Liga MX, pero dejó la puerta abierta para incorporar a algún nuevo jugador luego de analizar e identificar las necesidades de la actual plantilla. En el Clausura 2022, la Máquina quedó eliminado en la fase de repechaje por los Tigres de la UANL.

“Yo antes de hablar de cambiar, me gusta darle valor a los jugadores que están. Quiero evaluar rendimiento, aunque no hay mucho tiempo. Posiblemente pase traer a un jugador y veremos en los siguientes días cómo sentimos al equipo. Hay jugadores que acaban contrato y la idea de nosotros es tener un equipo competitivo que intente ir por todo”, agregó.

Un año de malos resultados fue suficientes para que la directiva de Cruz Azul decidiera dar por terminada la relación con Juan Reynoso, el técnico que le dio a la institución su primer título en la era de los torneos cortos, la ansiada novena estrella que tardó en llegar más de dos décadas.

El entrenador de origen peruano llegó a la institución cementera para en enero de 2021 y en su primer torneo logró lo que 22 distintos procesos no pudieron hacer, hizo campeón al equipo y terminó con la mala racha. Además, se clasificó a la liguilla de aquel torneo siendo el líder general en solitario con 41 puntos con apenas dos derrotas en temporada regular.

Cruz Azul fue eliminado del Clausura 2022 por Tigres en el repechaje. Empataron 1-1, pero la mejor posición en la tabla del rival los dejó fuera de la liguilla.

Ahora, con Diego Aguirre al mando del banquillo cementero, las exigencias se actualizaron con el décimo título de liga como meta con cinco ejes como base: solidaridad, solidez en defensa, protagonismo, actitud y evocar ilusionar.

“Estar en un club como Cruz Azul me llena de orgullo y el compromiso mío es con el trabajo, con dar todo. Sabemos de la responsabilidad, en los equipos grandes hay que ganar y vinimos para intentarlo. Me gustan hablar de las cosas después que pasan y no antes”, finalizó.

