Un dirigente de Aldosivi criticó a Martín Palermo y reveló los motivos de su renuncia como entrenador

José Moscuzza se refirió al sorpresivo adiós del Titán

A solo cuatro días del inicio del nuevo torneo de Primera División, Martín Palermo renunció como entrenador de Aldosivi de Mar del Plata. Aún con contrato vigente hasta fin de año, el Titán decidió dar un paso al costado causando sorpresa no solo en el Tiburón sino en todo el ambiente del fútbol.

Si bien el club del puerto marplatense no brindó información oficial al respecto, más que un saludo de despedida y un deseo de éxitos, uno de los dirigentes más importantes de Aldosivi criticó el accionar del entrenador de 48 años. “Molesta que renuncie a unos días del torneo”, expresó el vicepresidente José Moscuzza, en diálogo con TyC Sports.

“Fue inesperado. Me molestó un poco, sí. Si lo venía pensando, lo podía decir unos días atrás cuando nos juntamos a hablar de los refuerzos . Transcurrieron 10 días, y cuando lo llamé, me manifestó que se iba”, agregó el dirigente.

En relación a los motivos que llevarona Palermo a dar un paso al costado, reveló: “Me dijo que no tenía fuerzas para continuar. Que no le quería hacer un mal el club y que los jugadores percibían eso y por eso se iba”.

Martín Palermo renunció como entrenador de Aldosivi (REUTERS/Enrique Marcarian)

Uno de los rumores fue que había una mala relación entre Martín Palermo y el manager de Aldosivi, Ciro Lubrano. “Cortocircuito con el manager no hubo. No me manifestó que la decisión de irse sea por el manager”, aseguró Moscuzza. Y sobre el supuesto malestar del Titán por la posible partida de varios jugadores, en especial Martín Cauterruccio, agregó: “Yo no recibí oferta concreta por nadie. Son todos rumores. Si viene una oferta fuerte si porque el club necesita vender, pero por ahora nada”.

Para terminar, José Moscuzza adelantó que no tienen definido al sucesor de Palermo: “No es una tarea sencilla buscar técnico ahora. Vamos a tomarnos el tiempo necesario. Yagui Fernández será el interino”.

Bajo la conducción de Martín Palermo, Aldosivi fue uno de los ocho clasificados a la instancia final de la Copa de la Liga, donde cayó en cuartos de final 5 a 0 ante Racing, y logró alejarse de los últimos puestos en la tabla de promedios.

En los primeros días de marzo, habían circulado rumores sobre su presunta intención de dejar el club, pero eso finalmente no ocurrió y el propio entrenador desmintió esas versiones y aseguró que cumpliría su contrato. “Les doy toda la tranquilidad de que mientras mi contrato esté vigente me entregaré al máximo por el club”, aseguró entonces. En su paso por el club, dirigió 27 partidos, 12 de los cuales fueron triunfos, cinco empates y diez derrotas.

SEGUIR LEYENDO: