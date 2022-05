Dibu Martínez, sin filtros: la respuesta a Mbappé, sus cambios de personalidad y una frase desafiante antes de la Finalissima contra Italia

Dibu Martínez Habla De La Selección Argentina

Justo antes de la Copa América en la que varios futbolistas de la Selección se consagraron y extirparon así una espina de muchos años sin logros, Emiliano Martínez se convirtió en pieza fundamental en el once dirigido por Lionel Scaloni. A tal punto llegó su importancia en el equipo, que hoy Dibu es ídolo de una importante camada de chicos que desean ser como él. En diálogo con TyC Sports, el arquero marplatense habló de eso y otros temas antes de la Finalissima ante Italia.

“Es un sueño, los chicos me pueden a mí. Me encantó ir a un par de escuelas en Mar del Plata y ver a un par de nenes, que siempre dicen la verdad, tan contentos por una firma o una foto, es lo que uno se lleva. Tratar de sacarlos de las calles para que vayan a una cancha de fútbol, que muchos quieran ser arqueros. Me voy para Inglaterra lleno de amor cuando paso por Buenos Aires o Mar del Plata. La idolatría de los chicos me llena el alma de orgullo y quiero seguir haciéndolo cada vez mejor para que ellos crean más en mí”, confesó Martínez.

Para llegar a ser lo que es actualmente Argentina, tuvo que formarse un grupo que tira para el mismo lado. Los detalles los aportó el pilar del conjunto nacional: “Ayer estuvimos hasta las 11 de la noche jugando al truco con los chicos. Los nuevos que entran se mueren por venir y los que quedan afuera, sé lo que les genera. Antes capaz no se sentía eso. Hoy la famosa Scaloneta está cada vez más fuerte. La gente que queda afuera se prende, hay 4 ó 5 siempre alentando o apoyando al equipo. Los del banco entran y hacen diferencias, algo difícil que suceda. Si juega uno o el otro, prácticamente no hay diferencia, eso nos da un plus a nivel Selección”.

El último ejemplo lo dio Leandro Paredes, quien en plena recuperación de una lesión igualmente viajó con el plantel a Bilbao para la preparación: “Me pareció fantástico. Sabiendo lo que le pasó y que llegaba muy justo, saber que viene sin estar en su máximo nivel y que no jugaba, habla por sí mismo del jugador y la clase de persona que es”.

LA RESPUESTA A KYLIAN MBAPPÉ

Kylian Mbappé ponderó a los seleccionados europeos por encima de los sudamericanos (REUTERS/Christian Hartmann)

El francés declaró que el nivel sudamericano no está a la altura del europeo y Dibu Martínez recogió el guante: “Todos los chicos juegan en Europa, así que para nosotros es un partido más. Leí lo que dijo Fabinho, que Argentina o Brasil saldrían primeros en la eliminatoria europea, y me pareció correcto. Bolivia en La Paz, Ecuador afuera, Colombia con 30 grados... Ellos (los europeos) juegan en canchas perfectas, con la cancha mojadita y no saben lo que es viajar en Sudamérica”.

En tanto, aportó detalles sobre esta cuestión: “Todos los sudamericanos jugamos en Europa y cada vez que venís a la selección viajás dos días ida y vuelta, te adaptás al clima y no podés entrenar mucho porque estás realmente agotado. Un inglés va a entrenar con Inglaterra y a la media hora está en el predio, está descansado y gana dos o tres días de entrenamiento. El cuerpo técnico sabe eso y necesita que descansemos porque estamos muertos de los viajes. Eso afecta mucho. Esperemos que este Mundial cambie”.

Y concluyó: “Puede ser que una selección europea salga primera en Sudamérica, pero que vayan por primera vez a Bolivia, Ecuador o Colombia y vemos qué tan fácil es para ellos”.

SUS CAMBIOS DE PERSONALIDAD Y LA REACCIÓN DE SU ESPOSA

El Dibu junto a su esposa Amanda

“Soy un pibe muy tranquilo se me sube la adrenalina en los partidos. Mi mujer siempre me dice ‘¿cómo puede ser que seas esta persona y después sos otra?’. Le digo que en la cancha hago todo con tal de ganar e imaginate con la Selección...”, fue la revelación del marplatense de 29 años que agarró el arco de la selección y no quiere soltarlo.

Sobre sus sensaciones al calzarse la número 1 albiceleste, expresó: “Siempre dicen que el arco de la Selección es muy difícil y lo es, porque es muy grande. Lo primero que hay que tener es responsabilidad, no me defino como un loco en el arco. La sensación de defender a Argentina siempre genera un grado de adrenalina más que en un club. Cada vez que me pongo la camiseta y los guantes, tengo un plus en mí que no lo tengo en mi club. Me pasa desde que me pongo la camiseta de entrenamiento, que ya estoy en ‘modo selección’. En juveniles también me pasaba, pero más con este grupo. Entrás en una burbuja con los chicos”.

LA DESAFIANTE FRASE ANTES DE ENFRENTAR A ITALIA Y OTROS DICHOS DE DIBU MARTINEZ

· “Cuando entremos a Wembley será especial, se te hacen mariposas en la panza; vamos a empezar como contra Brasil en el Maracaná, sabiendo que la vamos a ganar”

· “Siempre estuve preparado, pero mi carrera fueron 10 años renovando con el Arsenal y yéndome a préstamo. No es que me decían ‘andate’, creían en mí, pero cuando me llegó la oportunidad era una edad en la que quería vestir los colores de la Selección. Jugué en Wembley y volver con la Selección será algo especial. El arco es el mismo, con 90 mil personas en Wembley o 10 mil o 12 mil en San Juan arriba tuyo”

· “Todos hablan del Mundial ahora, pero mi cabeza está puesta realmente en Italia. Es un título oficial para la Selección. Esa pregunta hacémela después de Italia”

· “Estoy perfecto de mi lesión, ya me entrené normalmente con el grupo. Tuve que arriesgar para jugar acá. Es un dolor en el tendón rotuliano que después de la Copa América no pude recuperar y me agravó un poquito el menisco de la rodilla derecha. Para proteger una, se me agravó la otra. Ahora estoy perfecto. Es un dolor que tengo desde los 17 años. No quedaré al 100% pero jugué al 50% esta temporada y voy a quedar al 75 ú 80 por ciento”.

· “No cayó bien que no jugara contra el Manchester City, por lo que genera la Premier League, para cuidarme para mi selección. Pero cerca de los compromisos con la Selección solo pienso en eso y fue la mejor decisión porque ahora estoy entrenando normal”

