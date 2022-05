Se mueve el mercado de pases en River Plate: cuál será el primer refuerzo y la ex figura que podría regresar

Marcelo Gallardo piensa en el armado del plantel del próximo semestre (REUTERS/Agustin Marcarian)

En River Plate no quieren perder el tiempo y, con el sigilo que caracteriza a los dirigentes, comenzaron a moverse dentro del mercado de pases, el cual comenzará el próximo 23 de mayo (cerrará el 7 de julio). Debido al Mundial de Qatar 2022 el receso invernal será acotado y los mandatarios, que ya tienen en su poder la lista confeccionada por Marcelo Gallardo, buscan cuanto antes cumplir con los pedidos del entrenador para que todos estén listos para afrontar la recta final de la Copa Libertadores.

Los octavos del máximo certamen continental serían la despedida de Julián Álvarez. El delantero que encandiló a Pep Guardiola se sumaría bajo las órdenes del español luego del 7 de julio. Producto de este movimiento, el Manchester City deberá pagar un monto cercano a los 1.5 millones de euros por romper antes de tiempo el préstamo con la Araña. Tal como anticipó este medio, los ingleses dejaron 21 millones de dólares limpios en las arcas de la entidad de Núñez.

Suplantar al oriundo de Calchín no será sencillo y en el club son conscientes de que deberán abonar una importante suma de dinero; aunque reconocen que no harán ninguna locura. No es un secreto que uno de los anotados por el Muñeco es Valentín Castellanos, quien ya estuvo cerca de arribar en el anterior mercado de pases.

Al igual que el pasado semestre, Valentín Castellanos es uno de los apuntados por River Plate (Credit: John David Mercer-USA TODAY Sports)

Sin embargo, la traba es la misma que hace unos meses: la cotización que le puso el New York City al goleador mendocino, que tiene la particularidad de no haber jugado en la Primera División de su país (anteriormente jugó en Universidad de Chile y Montevideo City Torque de Uruguay). Los estadounidenses pidieron en su momento aproximadamente 15 millones por el futbolista de 23 años, que fue clave para el título la temporada pasada.

“Estuve muy cerca de llegar a River pero no se pudo dar. Por un problema de clubes no se dio. Sigo con ganas de ir a River. Por ahora estoy bien en este club, pero se verá lo que pase en junio. River es un club grande que te puede dar muchas cosas”, reconoció Taty, deportista con pasado en las selecciones juveniles albicelestes.

Vale destacar que Jorge Brito y Enzo Francescoli estuvieron reunidos a mediados de abril con los dirigentes del Manchester City Ferrán Soriano (director general) y Joan Patsy (mano derecha de Txiki Begiristain -director deportivo- en Sudamérica) y en esa reunión se deslizó el nombre de Castellanos, ya que la franquicia de la MLS es uno de los clubes que forman parte del holding que tiene como pieza angular a los ingleses.

Lucas Beltrán regresaría antes de tiempo (Facebook)

Al no ser una tarea sencilla, en la mira también aparecen algunos viejos conocidos como Lucas Alario y Sebastián Driussi. Según la prensa alemana, el Pipa tendría las horas contadas en Bayer Leverkusen y los alemanes solicitarían una cifra cercana a los 6 millones de euros, monto que el club argentino podría costear. No obstante, hoy por hoy, la idea del delantero que lucha por un lugar en la lista definitiva de Lionel Scaloni es la de encontrar otro lugar en Europa. Aunque aún sigue en contacto con Gallardo y en distintas ocasiones dejó en claro su deseo de regresar a Argentina, es muy difícil para Driussi salir del Austin FC, donde es figura (es uno de los máximos goleadores de la actual temporada).

Tampoco hay que descartar que se realice un sondeo por Nahuel Bustos, ex Talleres de Córdoba que actualmente milita en el Girona de España (otro equipo perteneciente al City Group). El Muñeco ya lo solicitó en anteriores mercados de pases. Desde Núñez también miran con atención el progreso de Miguel Merentiel, figura de Defensa y Justicia, y de otros jóvenes que deslumbran en la Liga Profesional.

Ante las constantes lesiones que azotaron a Briain Romero y, especialmente, a Matías Súarez, los dirigentes cada vez están más convencidos de ejecutar la cláusula de repesca por Lucas Beltrán, quien actualmente se encuentra a préstamo en Colón de Santa Fe. En caso de realizar este movimiento, el Sabalero se quedará con un porcentaje de una futura venta en concepto de vidriera. El cordobés, que sería el “primer refuerzo”, se convirtió en una fija dentro del 11 de Julio César Falcioni. Atraviesa un gran semestre en el Sabalero, al marcar cinco goles en 13 partidos en la Copa de la Liga.

En contrapartida, el Millonario también se encuentra expectante con respecto a las posibles salidas. Especialmente en la zona media, donde los más requeridos son Nicolás de la Cruz y Enzo Fernández. El uruguayo cuenta con una promesa de venta y su vínculo con el club finaliza en diciembre, por lo que las próximas semanas serán clave para definir su futuro. La joya tiene contrato hasta 2025 y una cláusula de 20 millones de euros, pero esto no espanta a varios de los principales medios de Europa. Distintos medios del Viejo Continente lo ponen en la carpeta de poderosos como Real Madrid, Manchester City, Manchester United y Benfica de Portugal.

Roberto Pereyra podría ser una de las bombas que tiene preparada River Plate (REUTERS/Alberto Lingria)

Aunque no es uno de los puestos prioritarios a reforzar (son la delantera y el puesto de volante central), una salida de este calibre aceleraría el interés por repatriar a Roberto Pereyra. “Siempre hablamos con distintos jugadores surgidos del club, y Roberto es uno de ellos. Ojalá pueda volver”, le confesaron a Infobae hace algunos meses. Por la cabeza del tucumano ronda la idea de pegar la vuelta y en Núñez estarían dispuestos a hacer un esfuerzo. Vale destacar que la actual dirigencia suele sondear las situaciones de varios ex jugadores del club para ver si es factible su vuelta. Es algo que ya sucedió con Matías Kranevitter, Ramiro Funes Mori y Manuel Lanzini, por ejemplo.

Las vueltas de Leandro Gónzalez Pirez y Emmanuel Mammana tampoco fueron casualidad en la anterior ventana de transferencias. Sus regresos se dieron producto de que Jonatan Maidana y Javier Pinola se encuentran en la recta final de sus carreras y a que el chileno Paulo Díaz y Héctor David Martínez son pretendidos por varios clubes con billeteras abultadas. Sin embargo, producto de algunas irregulares actuaciones, no sería descabellado que en River comiencen a estudiar el terreno para sumar otro marcador central.

Otro nombre que podría emigrar en búsqueda de realizar una diferencia económica es Bruno Zuculini, habitual rueda de auxilio del DT en la zona media del campo.

