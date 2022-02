Quién es el goleador extranjero que Marcelo Gallardo tiene como alternativa para reforzar a River Plate

El ecuatoriano Jordy Caicedo es una de las principales figuras de la CSKA Sofia de Bulgaría (Gettyimages)

“No voy a traer por traer, pero si tenemos una buena posibilidad, vamos a evaluarla. Si no, me quedo con lo que tenemos. Estamos muy conformes con el mercado. Tenemos dos o tres alternativas muy puntuales. Valentín Castellanos está dentro de esas alternativas. No es nada fácil. Ninguna situación ha sido fácil”.

Con esa frase, Marcelo Gallardo dejó en claro en su última conferencia de prensa que si existe la posibilidad tratará de sumará a un nuevo delantero. Si bien la prioridad es el hombre del New York City de la MLS, en las últimas horas el Millonario comenzó a estudiar distintas variantes.

Según le confirmaron a Infobae, uno de los nombres anotados en el anotador del Muñeco es el de Jordy Caicedo, un delantero ecuatoriano de 24 años que ostenta un presente inmejorable en el CSKA Sofía. “River llamó y pidió condiciones. Ahora dependerá de si hacen alguna oferta, pero el club sólo lo deja ir mediante una venta”, le explicaron a este sitio desde el círculo íntimo del deportista. La entidad europea solicita 5 millones de dólares para liberar a su artillero.

El punta, que inició su carrera como profesional en Deportivo Azogues de su país, actualmente es el máximo anotador de la Primera División de Bulgaria, con 12 goles en 16 presentaciones. Su gran presente le hizo ganarse la confianza del argentino Gustavo Alfaro para ser convocado para formar parte de la Selección de su país. En total defendió la camiseta del Tri en 6 oportunidades, dos por la Copa América de Brasil 2021 y cuatro en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 (aún no marcó).

Jordy Caicedo participó la Copa América y es convocado por Gustavo Alfaro para disputar en las Eliminatorias Sudamericanas (Grosby)

Caicedo hoy es la gran figura del conjunto de la capital, que tras 18 presentaciones acumula 40 unidades y se ubica en la segunda colocación, a sólo dos del líder Ludogorets. El oriundo de Machala también defendió las camisetas de Universidad Católica del Ecuador, El Nacional y Vitória de Brasil. La pasada temporada la cerró con un total de 9 goles y 3 asistencias en 20 presentaciones.

Vale destacar que la salida de Jorge Carrascal rumbo al CSKA Moscú de Rusia le dio tiempo extra a River Plate para ir en búsqueda de un delantero (el mercado de pases en el fútbol argentino, en caso de no realizar una transferencia al exterior, terminó este jueves).

La prioridad parece ser Valentín Castellanos, quien viene de ser goleador y campeón de la MLS de los Estados Unidos con el New York City. “Creo que sería lindo para mí por el crecimiento. Voy a tener mucha más vidriera para la Selección. Obvio, que en Europa también pero estando en un grande como River, más con Gallardo, sería algo bueno”, destacó el punta en las últimas horas, dejando en claro su deseo de recalar en Núñez para acercarse a la Albiceleste.

No obstante, la negociación con el City Football Group no es sencilla, ya que este holding, en el que sobresale el Manchester City de Inglaterra -en su cartera también aparecen, entre otros, el Melbourne City, Montevideo City Torque, Troyes y Girona-), sólo lo dejará ir mediante una venta y solicitan un monto aproximado a los 15 millones de dólares por la totalidad de su pase o unos 11 millones por el 70 por ciento de su ficha.

