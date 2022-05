El enigmático dardo de Ricardo Centurión en su reaparición en San Lorenzo y la respuesta desde el club

Centu le sumó un nuevo capítulo a su conflicto con la dirigencia (@SanLorenzo)

La relación entre San Lorenzo y Ricardo Centurión sigue ofreciendo cortocircuitos mientras ambas partes avanzan hacia la rescisión de contrato. A principios de mayo, el futbolista sufrió una sanción por la cadena de ausencias a los entrenamientos: le ordenaron entrenarse a contraturno del plantel profesional, dado que tras sus actos de indisciplina no será más tenido en cuenta. Lejos de calmar la situación, el volante volvió a aparecer en las instalaciones del club y aprovechó para enviar un mensaje a través de sus redes sociales.

Con una imagen suya en una de las camillas del Ciclón, mostró que avanza en la recuperación de su rodilla izquierda (lesión que en el club alegan que desconocían su origen) y de paso protestó ante la determinación. “Recuperando mi rodilla. Aunque no me den ropa vengo igual”, disparó Centu sin filtro. Desde el club aseguran que la indumentaria del futbolista estaba dispuesta desde las 11, horario en el que fue citado, separado del resto del plante, que volvió este lunes a la actividad tras el descanso, por ahora bajo las órdenes de Fernando Berón mientras el manager Matías Caruzzo define el nuevo entrenador. “Tampoco sorprende su actitud”, subrayaron desde el seno de la entidad de Boedo.

El último roce del mediocampista con la institución se había dado a inicios de mes, cuando notó que en el vestuario del Gasómetro no estaba preparada su indumentaria, sino que debía dirigirse al camarín de Reserva, como parte de la sanción. En ese instante, cegado por la ira, tomó sus efectos personales, se subió a su auto y se marchó.

El reclamo de Ricardo con los dirigentes de San Lorenzo (Foto: @adrianricardo1993)

Lo cierto es que la relación entre las partes ya no tiene vuelta atrás. Tanto los abogados de la institución como del futbolista trabajan en una rescisión anticipada del vínculo, que tiene fecha de finalización para diciembre de este año. La idea es que, apenas lleguen a un acuerdo, el ex Boca y Racing ya no aparezca más en el predio del Bajo Flores. Una vez que se llegue a un acuerdo Ricardo deberá volver a Vélez, dueño de su ficha, que pretende volver a cederlo a préstamo.

El detonante de los problemas entre el CASLA y Centu fueron sus ausencias. Antes del viaje a Santa Fe para jugar ante Unión por la Copa de la Liga, Centurión faltó a la práctica. No estuvo en la victoria frente al Tatengue, pero sí jugó el segundo tiempo en la derrota por 2 a 1 frente a Patronato en el Nuevo Gasómetro. Y desapareció por tres entrenamientos, lo que marcó el principio del fin. Desde su entorno sugirieron “problemas personales”. Hasta que la aparición de un video echó por tierra cualquier chance de reconciliación.

En la filmación que se se filtró en las redes una filmación se lo ve a Centurión de fiesta, bailando con cuatro chicas, mientras suena cumbia de fondo. Si bien no hay confirmación de la fecha del mismo, hay un par de señales que confirman que es muy reciente. Primero, la camiseta que usa uno de los participantes de la fiesta, la casaca negra de San Lorenzo con la publicidad de Unesco, estrenada en el presente torneo. Luego, que una de las concurrentes posteó historias con videos similares en la mañana del pasado martes a las 10 AM. Justo uno de los días en los que el volante no cumplió con sus obligaciones laborales.

Esta vez, el dardo salió desde las redes del propio jugador. Mientras tanto San Lorenzo sigue en busca de un nuevo director técnico. “Estamos a tres semanas de un inicio de torneo, a veces hay que saber parar la pelota, y tratar de entender para poder tomar la mejor decisión”, explicó Caruzzo, Coordinador de Fútbol, sobre la elección. Y agregó al respecto: “Hay varios en carrera, hablé por lo menos con siete entrenadores, muchos de los cuales se han dicho y otros no. En ese sentido, creemos que hay que realizar una búsqueda clara para determinar cuál es la mejor opción para el club. Creemos oportuno, tomarnos estas próximas 48 horas para poder dar la noticia del nuevo entrenador”.

Se filtró luego de sus faltazos a las prácticas de San Lorenzo

