Un ex futbolista de River Plate reveló las carencias del club antes del descenso: “Puse mil dólares para comprar calzoncillos y nunca me devolvieron la plata”

A los 40 años, Martín Galmarini es el ídolo de Tigre, donde surgió y viste sus colores por casi dos décadas. También tuvo un paso por River Plate y el Atlante de México. En una entrevista radial, el mediocampista hizo un repaso de su vida futbolística y sorprendió con una anécdota en el equipo Millonario, donde jugó entre 2008 y 2010.

“Me hicieron poner mil dólares para comprar calzoncillos y nunca me devolvieron la plata”, aseguró Galmarini, quien hace más de una década formó parte de uno de los momentos más dolorosos en la historia de River Plate. El volante se fue poco antes de que el club descendiera por primera vez a la B Nacional en 2011.

“Era un club que estaba en decadencia”, reconoció en diálogo con Radio 9. Por supuesto, el club millonario, bajo la presidencia de Daniel Passarella, atravesaba un presente totalmente opuesto al actual. A los problemas económicos, se le sumaron los futbolísticos con un equipo sin identidad que se fue hundiendo a medida que la temporada llegaba a su fin y la promoción ante Belgrano de Córdoba se convertía en un hecho.

Martín Galmarini jugó en River Plate entre 2008 y 2010 (NA)

“Una vez hubo que comprar calzoncillos para ir a un viaje a Canadá y me pidieron si yo lo podía hacer. Obviamente accedí, los compré y nunca me devolvieron la plata. Reclamé dos veces y después consideré que no tenía más sentido hacerlo. Fueron mil dólares los que puse”, reveló uno de los referentes de la historia de Tigre, que enfrentará este miércoles a River Plate en el Monumental, por los cuartos de final de la Copa de La Liga.

Al igual que el futbolista, poco tiempo atrás Pipo Gorosito, ex entrenador del Millonario en 2009, reconoció que las complicaciones fueron tales que una vez tuvo que salir a comprar fideos porque en la concentración no había. “Era un club que estaba en decadencia. Los dirigentes no estaban haciendo bien las cosas”, continuó Martín Galmarini.

