El controversial episodio con un padre y su hijo del Real Madrid en la tribuna del Atlético que enfureció a los fanáticos españoles

Un padre y un hijo del Real Madrid fueron expulsados del Wanda

La victoria del Atlético de Madrid en el Derby de la capital española por 1-0 se vio empañada por un lamentable acto que se produjo en las gradas del estadio Wanda Metropolitano y que fueron captadas por las cámaras de Movistar+.

Durante el encuentro, un fanático del Real Madrid fue expulsado del estadio junto a su hijo en medio de insultos y abucheos por parte de los seguidores del cuadro colchonero. En un principio, las críticas cayeron sobre el grupo rojiblanco por linchar a los aficionados merengues, quienes se habían ubicado en el sector local con una bufanda con los colores madrileños (El padre) y una remera de Cristiano Ronaldo (el niño).

Sin embargo, horas más tarde la entidad de Madrid salió a aclarar lo sucedido y confirmó que la Policía Nacional fue la que decidió expulsarlos del recinto después de que el padre fuera protagonista de algunos disturbios.

El hombre y su hijo fueron expulsados del estadio

En las imágenes capturadas por el canal Movistar + se pudo ver el momento en cuestión en la que un hombre y su hijo estaban abandonando las gradas escoltados por el personal de seguridad entre insultos. Si bien en un primer momento los usuarios cuestionaron el hecho de que se los privara de ver el partido sólo por llevar insignias del conjunto rival, posteriormente se conoció el verdadero motivo.

Según detalló el periódico As de Madrid, desde el club quisieron aclarar lo que realmente ocurrió: “Este hincha del Real Madrid que iba a acompañado de su hijo fue expulsado ‘por provocar e insultar’ durante la primera parte llegando, incluso, a propinarle un puñetazo a un aficionado del Atlético”.

Acto seguido, el jefe de seguridad del estadio los vio y le informó a la Policía Nacional la situación. Las fuerzas policiales finalmente decidieron expulsarlo. Además, también fue expulsado el socio rojiblanco por participar en la pelea.

“No se ha echado a nadie por llevar la camiseta del Real Madrid. Te lo pueden decir los otros 800 que han ido con su camiseta y no han tenido un solo problema”, aseguró un usuario a través de su cuenta de Twitter.

El Atlético se impuso al Real Madrid en el Derby de la capital (Reuters)

“Se ha levantado la mano a un aficionado, ha insultado a la gente y se ha ganado la expulsión del campo y lo he visto yo mismo en persona desde dentro del campo”, agregó otro que había sido testigo de lo ocurrido. “Totalmente cierto. Los teníamos cerca. Yo soy madridista y he estado con mi hija de 11 años rodeada de Atléticos y me han tratado muy bien”, añadió un tercero.

La tensa situación acarreó también algunas peleas entre los propios fanáticos del Atlético de Madrid ya que algunos se oponían a que el padre y el hijo sean expulsados de esa manera mientras que otros aplaudían el accionar de la Policía.





