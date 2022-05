Fue mano en el área, el árbitro no acudió al VAR y estalló la polémica: “A nosotros no nos revisan la temperatura ni el aceite”

El cierre de la fecha 13 de la Copa de la Liga terminó con una polémica que tuvo al VAR como gran protagonista. En el final del partido entre Platense y Argentinos que se jugó en el estadio Ciudad de Vicente López, el conjunto local tuvo un tiro libre a favor cerca del área rival. El encargado de ejecutar la falta fue Nicolás Delgadillo, pero tras su disparo, el balón dio en la cabeza y luego en la mano de Galarza, tras un movimiento ampuloso de su brazo.

Acto seguido, todos los jugadores del Calamar reclamaron por el penal a favor, pero el árbitro giró, apuntó a la mitad de la cancha y dio por terminado el encuentro. Una vez que eso sucedió, la mayoría de los futbolistas del local explotaron contra la figura de Yael Falcón Pérez. El que se llevó la peor parte tras los reclamos fue el propio Delgadillo, que fue expulsado por el juez tras haberlo apuntado por no cobrar la supuesta mano dentro del área.

Una vez que se calmó el ambiente en la casa de Platense, el que tomó la palabra fue el entrenador de los locales. Omar de Felippe habló con la TV que transmitió el juego y dio su parecer sobre la actitud que tomó la terna arbitral y los encargados del VAR de no repasar la polémica jugada. “En realidad, desde donde estamos nosotros, se ve que hay un movimiento de las manos”, dijo en su primera impresión junto a ESPN.

Luego de esto, De Felippe elevó el tono sobre la decisión que tomó el árbitro: “Es algo que hablamos con los jugadores lo de tirarla afuera para que vayan al VAR a revisar alguna jugada. Pero están a 200 y a veces no piensan o no tienen la capacidad de tomar esa decisión. Sabemos que se trabaja de otra manera ahora; hay que darle tiempo al árbitro. A nosotros nos han cobrado tres penales por VAR y otras cuestiones y estuvo ligerísimo cuando intervino. Ahora no sé qué pasó, que estuvo un poco lento y se terminó el partido”.

Y agregó con ironía: “Contra nosotros las revisan y, cuando la revisaron, nos cobraron en contra. En un partido nos cobraron dos penales (contra Gimnasia), que fueron. Pero a nosotros no nos revisan ni la temperatura ni el aceite ni nada. Hay que revisar para todos. Porque contra Racing, en el penal de Andrade sobre la hora, fueron a verla. ¿Por qué no revisamos acá entonces? A Salomé (Di Iorio, la cuarta árbitra) le dije: ‘Salomé, ¿qué pasa, se les apagó el televisor? Tenés que ir a verla”.

En la continuidad de la charla, el DT calamar también apuntó contra Falcón Pérez tras el tumulto que acabó con la roja a Delgadillo. “Se terminó rápido también el partido, eh. No hablé con el árbitro. Estaba un poco sacado este chico que es buen árbitro (Yael Falcón Pérez) que me echó a Delgadillo y al pibe no lo podíamos parar”, dijo De Felippe.

Con el empate 1-1, Argentinos se mantiene con chances de poder clasificar entre los cuatro primeros de la Zona 1. Con Racing y River Plate ya clasificados, todavía hay dos lugares que se disputarán Newell’s (23 puntos), Defensa y Justicia y Argentinos (22 unidades) y también están Gimnasia y Sarmiento de Junín (21).

