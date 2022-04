César Luis Menotti: “Argentina está para ganar el Mundial de Qatar”

Menotti postuló a Argentina como uno de los candidatos a ganar el Mundial de Qatar

Las esperanzas del hincha argentino para la próxima Copa del Mundo que se realizará en Qatar a fines de 2022 son altas. Desde el sorteo del Mundial que depositó a la Albiceleste en el Grupo C junto a México, Polonia y Arabia Saudita, los fanáticos de todo el planeta comenzaron a ver las distintas rutas que podría tener el combinado de Lionel Scaloni hacia el tan ansiado título. César Luis Menotti, campeón en la edición de 1978 y Director de Selecciones Nacionales, no escatimó elogios a la hora de hablar del combinado nacional y lo ubicó entre los mayores aspirantes a coronarse.

En charla con el programa Argenzuela de Radio 10, el histórico director técnico explicó cómo ve la carrera rumbo a una nueva estrella. “Claro que se puede ilusionar. Está para ser campeón de la misma manera que está Francia, que está Brasil, que está Alemania. Hay varios que te pueden sorprender. Argentina está en ese nivel de candidatos. Hay cuatro, cinco países que son candidatos”, explicó, convencido.

Además, intentó de describir qué sería una actuación positiva de la Albiceleste en Qatar y lo importante de haber mantenido un proyecto a largo plazo: “Un técnico necesita la garantía de que va a dirigir hasta el Mundial. Ahí está Scaloni, los objetivos se cumplieron y ahora falta hacer un buen papel en el Mundial. Un buen Mundial es demostrar lo que realmente es Argentina, no se puede ganar por penales, se debe pelear”.

Menotti se mostró convencido del estilo que Lionel Scaloni quiere para su selección (Foto: @afa)

Por otro lado, admitió que no conocía el trabajo del actual entrenador del seleccionado nacional. “A Lionel Scaloni no lo conocía tanto, nos juntamos con Ayala y Aimar para hablar sobre qué significa la Argentina”, agregó. Y opinó sobre el nuevo reencuentro de la gentel público con el equipo liderado por Lionel Messi: “Estoy muy contento porque hay una camada de gente que está intentando representar de buena manera al fútbol argentino. Si se llega a la final respetando los objetivos que se plantearon al principio está perfecto, pero si se llega desviándose, eso sería muy doloroso”.

Para cerrar, se detuvo a dar su opinión de la aparición del VAR en el plano doméstico. “Me molesta mucho la utilización del VAR en el fútbol, más cuando tardan mucho en definir una jugada. El árbitro tiene dos líneas que lo pueden ayudar, no entiendo por qué llaman al VAR, me molesta que se interrumpa el juego, sobre todo cuando son interrupciones largas”, indicó Menotti. Y concluyó con una comparación: “El fútbol es una obra de arte. Es como si estuviera tocando Osvaldo Pugliese y vos lo interrumpís dos, tres minutos, con el tipo ahí en el escenario”.

