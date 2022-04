Gallardo, como nunca se lo vio tras el empate de River Plate con Atlético Tucumán: “Era un partido para pasarla bien y la terminamos pasando para el culo”

River Plate empató con Atlético Tucumán y dejó pasar una gran chance de comenzar a abrochar su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga. En el Monumental, por la fecha 12 del certamen doméstico, el Millonario que volvió a jugar con todos sus titulares igualó 1-1 con el Decano. A Marcelo Gallardo se lo vio muy enérgico durante todo el partido, con claros signos de disgusto por el rendimiento del equipo.

Por eso, en la conferencia de prensa tuvo que explicar qué fue lo que ocurrió con Andrés Herrera, a quién le dio un “correctivo” y también en el penal que anotó Enzo Fernández y que el DT pedía a gritos que lo pateara Julián Álvarez para que tome confianza por la sequía goleador.

Un enérgico Gallardo pide a gritos que el penal lo patee Julián Álvarez. “No me escucharon”, se lamentó el DT

“Era un partido para pasarla bien y la terminamos pasando para el culo”, fue la frase con la que abrió la conferencia de prensa en el Monumental. “Te pasan partidos como el de hoy que al terminar uno quiere irse a un retiro espiritual y olvidarse rápidamente del mal partido que jugamos”, remarcó el Muñeco que se mostró como nunca antes.

”Por ejemplo en el penal que convirtió Enzo Fernández siempre dejo que los jugadores decidan y se me ocurrió que estaba bueno que convirtiera Julián Álvarez, porque hace rato que no lo hace, pero no me escucharon. Por eso me hubiese gustado que pateara él”, reveló. E insistió: “Julián necesitaba una semana de descanso y la tuvo, pero a veces como hoy el equipo juega mal y él también lo sufre”.

La explicación de Gallardo sobre el golpe que le dio a Andrés Herrera

“Y en cuanto a Andrés Herrera, reaccioné así porque me la veía venir que iba a picarle antes y se iba a ir la pelota. Pero no fue un correctivo sino una caricia en la espalda. Pero como le voy a hacer eso al pobre Herrera, que es más bueno”, aclaró posteriormente respecto de la palmada que le dio al ex San Lorenzo en esa jugada puntual.

”Pero yo no miento ni camuflo la realidad. Cuento lo que veo. Los partidos que ganamos lo hicimos bien, aunque quizá sin la superioridad que nos remarcan los medios. Pero con Talleres el miércoles y hoy también, bajamos el nivel”, admitió.

El “correctivo” de Gallardo a Marcelo Herrera

El Muñeco, además de mostrarse muy autocrítico, se refirió a los lesionados, que en esta jornada sumó a Enzo Pérez a la larga lista en la enfermería. “Acá nunca se le escapa a la crítica ni a la autocrítica. Y lo seguiremos haciendo porque siempre lo hicimos. Y además hay que asumir que tenemos lesionados y en este deporte de contacto son parte del juego. Pero cuando te pasa en todos los partidos, no es normal que se empiecen a caer jugadores importantes todos seguidos”, se lamentó.

”Pero quiero aclarar que Nicolás De La Cruz, si no jugó no fue por una lesión sino por una patología de rodilla que viene de hace tiempo. Y en cuanto a Enzo Pérez, el parte médico de ahora dice que no sufrió una lesión muscular. Y cuando me preguntan por Felipe Peña Biafore, quiero decirles que está evolucionando pero todavía no estará disponible para este semestre”, advirtió.

El momento de la lesión de Enzo Pérez

“Lo que nosotros necesitamos es reconocernos y eso lo vamos a tener que lograr jugando, porque no podemos parar ahora ya que el calendario es muy apretado y no hay tiempos de entrenamientos para preparar el partido que viene. Por eso debemos seguir esforzándonos, porque cuando no lo hacemos y nos caemos físicamente, el equipo lo siente”, reconoció.

En cuanto a los jugadores que llegan desde el banco, dijo que “a veces dan soluciones y otras no, pero lo importante es que estén preparados para cuando ingresan. Y adelantó que Esequiel Barco está con el alta médica y disponible para jugar el miércoles con Colo Colo en Chile por la Libertadores. “Después veremos para cuanto tiempo está. Ese partido del miércoles no es definitorio, pero como los dos ganamos y estamos con seis puntos, el que se lleve los tres sacará una ventaja importante, aunque no decisiva”, apuntó.

Marcelo Gallardo, como pocas veces se lo vio en River Plate en el empate ante Atlético Tucumán (Fotobaires)

Antes de terminar, se refirió a su amigo Lucas Pusineri, quien asumió hace pocos partidos en el Decano: “Recién llegó a Atlético Tucumán y por lo tanto hicieron el partido que tenían que hacer, largo, y nosotros no hicimos por contrapartida el partido que debíamos. Pero cuando no funcionamos, lo veo como un todo y no como un sector de la cancha en particular”.

Y cerró con otro análisis puntilloso del equipo. “Lo que hay que hacer cuando se dan partidos como el de hoy es encontrarle la vuelta, y para eso el mensaje debe ser claro. Y hay que estar convencidos de que los espacios se pueden abrir. Esta noche no estuvimos finos con el pase, no encontramos las entregas entre líneas, no rematamos de media distancia. Y cuando falta todo eso, pasa lo que dije al principio, que la pasás mal”.

