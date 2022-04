El duro análisis de Oscar Córdoba sobre la crisis en Boca Juniors: “Si la confianza se perdió, Battaglia tiene que dar un paso al costado”

Fiel a su estilo, Oscar Córdoba analizó el presente de Boca Juniors que lo tiene sumergido en una crisis futbolística importante. El entrenador Sebastián Battaglia está en el centro de la tormenta, mientras que los jugadores también suman fuertes críticas por los últimos rendimientos en el campo de juego.

“Tenemos que ser claros. Esto no es por amistad o amiguismos, sino por responsabilidades. Si tomás la decisión de estar en un equipo tan prestigioso y con tanta responsabilidad como Boca, pues también tenés que hacerte cargo de tus decisiones. Siento que en este caso, el Consejo y el mismo Riquelme han tomado decisiones basadas en la experiencia y las posibilidades que le se podían dar para este Boca. Lamentablemente, no ha sido el Boca que todos esperamos. Uno toma decisiones siempre para bien, no para mal”, fue el primer mensaje directo del colombiano.

El ex arquero multicampeón de la época dorada de Carlos Bianchi comparó aquel momento y si bien reconoció que “había conflictos”, tenían una “identidad” y que al momento de salir a la cancha se ponían de acuerdo y sabíamos lo que tenían que hacer. “Acá las decisiones que se toman son administrativas y futbolísticas, pero los muchachos tienen que desarrollar lo que saben hacer en el terreno de juego. Lamentablemente nos estamos encontrando con una cantidad de conflictos que no han sabido cómo manejarlos tanto el técnico como el Consejo”, continuó en diálogo con Futvox Sudamérica.

Córdoba siguió analizando al Consejo de Fútbol y apuntó que falló en el armado del equipo, teniendo en cuenta que el club tenía muchos suspendidos por Copa Libertadores, aunque también reconoció que “el comportamiento” de varios futbolistas atentó contra las buenas intenciones.

“Toma decisiones y se contratan y liberan jugadores. El comité cubrió las espaldas de Battaglia, pero realmente lo que acontece en el terreno de juego y el comportamiento de muchos de estos jugadores van en contra de estas decisiones. No se armó el equipo para la Copa porque no se hizo la tarea para reforzarlo entendiendo las bajas que tenían a largo plazo. Lo vieron a corto plazo y esto lo llevó a estar permanentemente modificando”.

A la hora de encontrar a los responsables, Oscar no dudó: “Voy a ser claro y tengo que ser directo, el Consejo tenía que saber todo lo que acontecía en la Copa con las bajas que tenía Boca y darles las herramientas a Battaglia para que armara el equipo que iba a encarar la Copa. Si Battaglia no lo ha encontrado también hay que revisar lo que se hizo como gestión y cómo juega el equipo”.

Sin embargo, también le apuntó al entrenador y los jugadores: “Pero no es nada fácil, la tentación del mundo Boca, un equipo al que le debes y querés entregar tantas cosas... Tomás decisiones en contra de lo que pensas entendiendo que tu capacidad puede sobrepasar esa situación. De alguna manera, Battaglia pensó que podía estar por encima de eso y no le salió como esperaba, sobre todo con las bajas en cuanto a comportamientos”.

En diálogo con Juan José Buscalia, Oscar Córdoba se refirió a la trascendencia que toma cualquier situación que pasa en Boca e hizo un paralelismo con el rival de toda la vida. “River se fue a la B y tenía quilombos, pero Boca estando en Primera levanta más polvo y ruido que River estando en la B. ¿Te imaginas si Boca se llega a ir a la B? La caja de resonancia que tiene Boca por sobre River es impresionante, con el respeto que le tengo a River siendo un equpo tan grande. Todo lo que genere el mundo Boca se eleva a la décima potencia, por muchos factores y por cómo se ve a Boca en el exterior”.

Sobre el final de la entrevista, el ex arquero colombiano no dudó y dejó una dura reflexión: “Es muy complicado todo. Si la confianza (entre Riquelme y Battaglia) se perdió, absolutamente él tendría que dar un paso al costado, o diretamente del Consejo de Fútbol tomar la decisión firme y darle un vuelco al proyecto. Porque si te quedas esperando te vas a encontrar con una encrucijada donde nada resulta y estás esperando un guiño; a veces el guiño tiene que tomarlo uno”.

