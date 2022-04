El futuro de Sebastián Battaglia en Boca Juniors: el detrás de escena de una decisión clave del Consejo de Fútbol

Riquelme y el Consejo de Fútbol debaten la continuidad de Battaglia al frente del equipo

En Boca se registraron indicios que avizoran un final. A la suspensión de la conferencia de prensa que Sebastián Battaglia tenía que brindar anoche tras el insulso empate ante Godoy Cruz en la Bombonera se le sumó una reunión extraordinaria de directivos que conforman la cúpula del Consejo de Fútbol. Desde hace rato no se ven respuestas futbolísticas en un plantel que compite en tres frentes y no da muestras de poder reaccionar. Llegó el momento de decidir: respaldar al técnico a como dé lugar o dar un golpe de timón con otro capitán de barco.

La única voz oficial que se oyó hasta ahora después del flojo partido contra el Tomba fue la de Javier García, figura del equipo y clave para que la situación no fuera peor. “Uno nunca desea ser la figura, tenemos que ser autocríticos y empezar a ganar de local. Sabemos que no lo estamos haciendo bien los jugadores y tenemos que empezar a remontar esto”, fue el análisis de un arquero que demostró que volvió al club no por su estrecha relación con Juan Román Riquelme ni el Consejo sino por condiciones. Cada vez que fue llamado a sustituir a uno de los guardametas titulares, cumplió.

Javi intentó ser políticamente correcto al opinar de Battaglia: “La critica la ponen ustedes (periodistas), nosotros no ponemos en tela de juicio lo que hace el DT (...) Somos los jugadores los que tenemos que ser autocríticos, las criticas hacia Battaglia las ponen ustedes, que opinan mucho. Nosotros no opinamos dentro del vestuario de Battaglia”. La realidad es que desde el CDF no están para nada conformes con las últimas actuaciones de Boca y los cuestionamientos son para los jugadores, pero también para el cuerpo técnico.

Existe un axioma futbolero que dice que cuando los dirigentes salen públicamente a respaldar al entrenador, es porque está en la cuerda floja: ayer Bermúdez bancó a Battaglia en una entrevista (Fotobaires)

Ya en la piel de hincha, García aseguró no escuchar los murmullos que supuestamente bajaron ayer desde las tribunas del Alberto J. Armando, pero que los hubo, los hubo. El fanático boquense adoptó a Battaglia como una figura intocable independientemente de los resultados. Pocos se animarían a pedir su cabeza e incluso por mucho menos se han destrozado a otros técnicos en las redes sociales. La chapa de ser el futbolista con más títulos en Boca le da espalda, aunque no inmunidad. Desde hace varios partidos el Mundo Boca le cuestiona a Seba armados de equipo, decisiones y funcionamiento. La obligación de fidelidad para con el ídolo no genera ceguera.

Previo al encuentro contra Godoy Cruz, Jorge Bermúdez dialogó con ESPN, aclaró que el Consejo tiene diálogo diario con Battaglia, dio cuenta del esfuerzo que realiza su cuerpo técnico semanalmente, destacó que existe un debate constante por la propuesta futbolística de Boca y esgrimió conceptos como “los resultados ya van a llegar”. Los números indican que al Xeneize no le sobra nada en ninguno de los frentes. A la espera de una fecha y sede para el cruce contra Ferro por los 16avos de final de la Copa Argentina, Boca quedó en el abismo de la Zona B de la Copa de la Liga (tendrá que visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero, recibir a Barracas Central y cerrar en Victoria con el encumbrado Tigre) y se desenvuelve en la Libertadores en un grupo de total paridad, siendo su próximo decisivo compromiso el Corinthians en San Pablo.

Battaglia optó por suspender la conferencia de anoche para pensar en frío

¿Y si no llegan los buenos resultados? El debate central del Consejo es sostener a Battaglia tal como manifestó el Patrón en las últimas horas o dar un golpe de timón a tiempo para ir en busca de los objetivos deportivos planteados, algo similar a lo que sucedió con la selección uruguaya, que de estar casi afuera de Qatar 2022 pasó a estar clasificada de forma directa tras la despedida del Maestro Tabárez y la asunción de Diego Alonso. Boca, en las próximas semanas, definirá su clasificación a la fase final de la Copa de la Liga y los octavos de la Libertadores. Si el DT continúa, los hipotéticos tropiezos del equipo podrían darle la excusa al CDF para propiciar su salida; si el DT es despedido ahora, el nuevo tendrá la responsabilidad de encaminar todo cuanto antes bajo las presiones del caso.

Según pudo averiguar Infobae, existen representantes que ya empezaron a sondear nombres de presuntos sustitutos de Battaglia. Sin el aval del Consejo, pero con llegada al mismo. El Cacique Alexander Medina, que acaba de salir de Inter de Porto Alegre, es uno de ellos. La alternativa de promover a la dupla de la Reserva Hugo Ibarra-Mauricio Serna suena a patear el problema para adelante.

Hoy el plantel de Boca está citado para entrenarse en Ezeiza a partir de las 16 (mañana el contingente viajará a Santiago del Estero después del mediodía para concentrarse pensando en el duelo del sábado contra Central Córdoba por la Fecha 12 de la Copa de la Liga). En el Predio se registran vibraciones hace varias horas y no son las máquinas apisonadoras que mueven las canchas en las que entrenan las inferiores simulando ser la Bombonera sino que los celulares en las oficinas no dejan de sonar en torno a la continuidad de Battaglia.

