El mensaje de Bianchi a Battaglia en su peor momento como técnico de Boca: qué equipo jugará ante Always Ready

Boca Juniors disputará un duelo trascendental por la Copa Libertadores. Ante un rival, a priori, de menor valía como el Always Ready de Bolivia, la urgencia pasa por los resultados adversos que viene teniendo el ciclo de Sebastián Battaglia. Si bien el equipo se mantiene en zona de clasificación en la Copa de la Liga, es el rendimiento lo que tiene molestos a los hinchas y la última derrota ante Deportivo Cali, en el debut por el certamen internacional, colmó la paciencia de varios.

En este contexto donde el DT es mirado de reojo por propios y extraños, Carlos Bianchi le dejó un mensaje al mundo Boca a horas de jugar un duelo vital por la Copa Libertadores. El Virrey, entrenador más ganador de la historia del club, le dio un gran respaldo al futbolista que más títulos ganó con el Xeneize.

“Hay que dejarlo trabajar. La Copa es larga y hay que tener fe”, fue el mensaje que Bianchi compartió con Federico Pérez Rivero de Mundo Xeneize. El encuentro entre el Virrey y el periodista partidario se llevó a cabo en el Senado el último viernes y el DT más ganador, quien se encontraba junto a su esposa Margarita, accedió a una foto.

Carlos Bianchi tuvo una muy buena predisposición y también aceptó dialogar con varios de los presentes en el Senado, donde realizó el tour de visita en el lugar. Fede Pérez Rivero también lo consultó acerca de las posibiliades de que asuma como entrenador en algún momento, y el Virrey, a los 72 años y a más de ocho años de su salida de Boca, fue tajante: “Ya no, ahora son tiempos para disfrutar de la familia”.

Fede Pérez Rivero y Carlos Bianchi en el Senado

En lo que respecta a lo estríctamente futbolístico, Sebastián Battaglia tiene claro qué equipo poner ante Always Ready de Bolivia, que viene de sorprender en su debut con una victora como local ante Corinthians. Esta vez se verán las caras ante Boca Juniors en la Bombonera, por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores de América. Este encuentro pautado para las 19.15, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y que será televisado por Fox Sports y Star+, tendrá la particularidad de que será el primero con público por la Copa como local después de más de dos años: la última vez fue el 10 de marzo de 2020 ante Independiente Medellín de Colombia, por la segunda fecha de la fase de grupos: fue triunfo boquense por 3-0, antes de las restricciones por la pandemia de coronavirus. La ausencia del público, sin embargo, no perjudicó deportivamente a Boca ya que de los últimos seis partidos que jugó en la Bombonera por Copa Libertadores no perdió (tres victorias y tres empates) y tampoco recibió goles.

Este primer compromiso de local del equipo de Sebastián Battaglia en la Libertadores 2022 será determinante para su futuro. La derrota en el debut en Colombia ante Deportivo Cali (2-0) no dejó mucho margen y las dudas en torno al ciclo de Battaglia cada día aumentan más. El Xeneize tampoco pudo mejorar su imagen en la Copa de la Liga, ya que el sábado a la noche empató sin goles en Liniers ante un equipo alternativo de Vélez. La presencia de Agustín Almendra en la lista de buena fe de la Copa Libertadores pese a su altercado con Battaglia y su posterior regreso a la actividad en la reserva -con gol y pedido de disculpas- tampoco ayudó al cuestionado entrenador.

Pol Fernández volverá a ser titular y en Boca lo celebran

Sin embargo, los números del jugador con más títulos en la historia de Boca son positivos, ya que de los 33 partidos oficiales, ganó 17, empató 10 y solo perdió 6. Y conquistó la Copa Argentina a fin del año pasado, tras superar a Talleres por penales, pero la deuda sigue siendo en el juego. Boca seguirá sin contar con los jugadores suspendidos por la Conmebol tras la polémica eliminación ante Atlético Mineiro en la edición pasada: Carlos Izquierdoz (también lesionado), Sebastián Villa, Marcos Rojo, Diego Pulpo González y Javier García. Lo positivo para el cuerpo técnico es el regreso de Guillermo Pol Fernández, quien ya lució recuperado tras jugar más de 60 minutos el sábado pasado en el estadio José Amalfitani.

El mediocampista fue uno de los puntos altos del equipo de Battaglia en los mejores pasajes del año, que fueron los triunfos ante Estudiantes en La Plata y en el Superclásico contra River Plate en el estadio Monumental, ambos por 1-0. La duda pasa el jugador que ocupará el sector derecho del mediocampo, donde Cristian Medina sigue siendo la primera opción pero en la última práctica el DT probó con Eduardo Salvio. En la defensa habrá un cambio obligado ya que el peruano Carlos Zambrano volvió de Cali con un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha y en su reemplazo estará Nicolás Figal. En la ofensiva seguirá el paraguayo Óscar Romero como enganche junto a Exequiel Zeballos y Darío Benedetto, quien buscará marcar su primer gol en la Copa Libertadores desde su esperado regreso al club después de tres años en Europa.

Así las cosas, el probable equipo de Boca Juniors para recibir al elenco boliviano es con: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Gastón Ávila, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Guillermo Pol Fernández, Juan Ramírez; Óscar Romero; Exequiel Zeballos y Darío Benedetto.

