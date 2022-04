La colecta solidaria del campeón del mundo con Boca Daniel Fagiani: “Hay ex jugadores que no la están pasando bien”

Daniel Fagiani invitó a una colecta solidaria para ex jugadores

A través de su cuenta de Instagram (@danielfagiani_ok), el ex futbolista de Newell’s y Boca Juniors difundió la movida solidaria que encabeza en la ciudad de Rosario. Daniel Fagiani reúne alimentos no perecederos para algunos ex jugadores que no la están pasando bien. Aunque prefirió preservar el nombre de ellos por respeto a su persona, ya dio inicio a la cruzada y pidió que quien desea ayudar se comunique por medio de su red social.

“Es una iniciativa individual, un tema totalmente externo al club (Newell’s). Es para ex jugadores del club pero también para ex jugadores en general. De alguna manera tengo que empezar y, como agradecimiento, lo hago con el club. No me interesa tener seguidores en Instagram ni nada, solamente quiero la ayuda de la gente porque solo no lo puedo hacer”, le dijo a Infobae el Indio, que desde hace rato aporta a gente de barrios rosarinos con carencias repartiendo ropa y víveres.

Fagiani surgió en la cantera de Newell’s y tras un paso por el Valencia de España recaló en el Boca Juniors de Carlos Bianchi que le ganó la final Intercontinental al Real Madrid. Estuvo a horas de ser titular en el duelo definitorio en Tokio, pero una lesión lo sacó del compromiso y generó una imperdible anécdota con el Virrey.

Fagiani junto a Aníbal Matellán en el avión de vuelta con la Copa Intercontinental del 2000

“Me escriben por acá y me dicen dónde se puede pasar a buscar alimentos no perecederos, solo eso, porque estamos cubriendo la necesidad de que puedan comer, que es lo más importante para vivir. Como sabrán, no puedo dar los nombres de esos ex jugadores por una cuestión de respeto a las figuras que han sido y a las personas”, dijo quien tuvo un paso fugaz por la secretaría técnica de la Lepra el año pasado junto a Lucas Bernardi.

El ex lateral que también vistió los colores de San Lorenzo, Gimnasia La Plata, Atlético Madrid, Numancia y Tenerife dejó un mensaje para sus seguidores: “La ayuda es de corazón y no solo pienso hacerlo con jugadores de Newell’s, sino con exjugadores de Rosario que la están pasando mal, pero empezaremos por el club. Ustedes dirán. Me dicen por dónde pasar, paso yo, pasan amigos, pueden llevarlo al Departemento de Cultura del club, que lo harán llegar, y nada más, de esto se trata. De que estemo todos juntos y nos ayudemos, esto es así. Les pido por favor que hagan circular el video y lo pasen a sus contactos para que sea más gente la que nos ayude”.

