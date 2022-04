El consejo de Oscar Ruggeri a Almendra tras su reaparición en la Reserva de Boca luego del conflicto

Oscar Ruggeri se refirió al caso Almendra en Boca

“Estas cosas pasan un montón en el vestuario, pero nadie se entera. El tema es que este caso se hizo público”. Oscar Ruggeri dio su primer parecer sobre el conflicto entre Agustín Almendra y Sebastián Battaglia que explotó hace un mes y medio en el Centro de Entrenamiento de Boca en Ezeiza y derivó en la separación del plantel profesional del futbolista de 22 años. Ante su reaparición en la Reserva -con gol incluido-, el tema volvió a estar sobre el tapete.

El Cabezón, de vasta experiencia en los vestuarios, le recomendó al jugador: “Yo si fuera Almendra, si le tengo que dar un consejo y me llama, le digo que se pare adelante del grupo y pida disculpas. Pero primero al técnico. Tiene que ir a golpearle la puerta al técnico, pedir permiso y decir ‘la verdad me equivoqué, pido disculpas’”.

En el programa de ESPN que integra, el campeón del mundo con la selección argentina en México 86 se preguntó: “¿Cómo salió lo que Almendra le dijo al técnico? Eso es algo interno, no fue como lo que dijo Benedetto. Esa filtración es más dañina que la del jugador. Si el pibe (por Almendra) lo dijo internamente... El que contó lo que pasó es el peor de todos”.

Luego de escuchar en vivo las declaraciones de Agustín Almendra, que unas horas antes y después de su gol a Vélez en Reserva aportó su mirada sobre la situación, Ruggeri mencionó: “En lo único que lo corregiría es en eso de que ahora tiene que entrenarse el doble todos los días si vuelve a Primera. Por más cosas que digas o no digas, tenés que entrenarte siempre el doble. Todos los días entrenar el doble hasta que dejes de jugar, porque no hay carrera más linda que ser jugador de fútbol. ¿Ahora lo hará porque le dijo eso al técnico? No. Si es así, entonces algo no estaba bien, algo estaba haciendo mal”.

Mientras algunos de sus compañeros de programa buscaban alternativas para la conclusión del conflicto, Ruggeri evadió las soluciones facilistas: “El tema no es sencillo. Lo tiene que resolver Battaglia. Al habérselo dicho adelante de todos, es bravo. ¿Con Benedetto qué va a pasar cuando vaya al vestuario? Es grave, boludo, que un compañero mío diga todo eso. ¿Cómo me cambio al lado del tipo?”. Y concluyó: “El chico todavía tiene que ir a hablar con Battaglia y no sabemos qué piensa él”.

Según comentó en la entrevista en la que rompió el silencio, Almendra ya dialogó con Juan Román Riquelme durante el último partido entre Boca y Arsenal en la Bombonera y ahora buscará hacer lo mismo con Battaglia, a la espera de poder volver a entrenarse con los profesionales.

