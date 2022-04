El legado de Alejandro Sabella: otra calle de La Plata llevará su nombre

Alejandro Sabella durante la final del Mundial del 2014 ante Alemania. Foto: Lee Smith

Pachorra dejó su huella en la Ciudad de las Diagonales. Es que el ex entrenador del seleccionado argentino, Alejandro Sabella, quien llevó al representativo nacional a disputar la final del Mundial que se disputó en Brasil en 2014, recibirá un nuevo homenaje en La Plata. En su ciudad adoptiva, y donde vivió gran parte de su vida, se desarrollará un nuevo tributo en su honor, dado que una nueva calle llevará su nombre.

El proyecto de ordenanza nació en una iniciativa del bloque Juntos por el Cambio y será aprobado por todo el Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata. Por lo tanto, las autoridades informaron que se colocará una placa con el nombre de Alejandro Sabella en la Calle 4 entre 528 bis y 532, en la zona del barrio de Tolosa donde está la casa de la familia del ex estratega del Pincha y la Selección.

Será la segunda calle en la ciudad que llevará el nombre de Sabella, fallecido el 8 de diciembre del 2020. La otra es la Avenida 1 entre 54 y 57, donde está ubicado el estadio de Estudiantes.

En el León despertó admiración en sus hinchas y en sus dirigidos, que siempre destacaron su rol docente, entre ellos Leandro Desábato y Rodrigo Braña. Ambos fueron dos de sus referentes en el equipo platense y en la primera época de la Selección, y lo recuerdan con admiración y respeto. El Chavo relató una situación que lo marcó: “Alejandro siempre nos hablaba del equilibrio emocional, nos remarcaba eso en forma permanente. Después de ganar la Copa Libertadores en el Mineirao, nos tocó abrir la siguiente temporada como visitantes de Arsenal y en la previa volvió con el tema”.

“Nos agarró y nos dijo jugamos la final de la Copa con más de 60 mil personas, ahora cuando salgan a la cancha van a ver sólo al público de Estudiantes y a los pocos que lleva Arsenal. Habría 4 o 5 mil hinchas nuestros, que eran los que podían ir. Salen y miran a los nuestros y estos son los partidos que ganan los grandes equipos, los que tienen equilibrio emocional ante cualquier circunstancia”, destacó el ex defensor.

El ex volante, por su parte, expresó: “A Alejandro lo amo. Cuando vos lo escuchabas hablar, siempre había que estar atento porque son esas personalidades que siempre algo te dejan. Era gratificante escucharlo”. “Nos ha hecho mejores jugadores y nos ha hecho mejores personas. Es de las pocas cosas por las que llevaría el tiempo atrás, para que me dirija él de nuevo. No soy de esas personas que dicen me gustaría volver el tiempo atrás”, añadió.

Por último, el Chapu remarcó que Pachorra siempre fue una debilidad que el fútbol le regaló. “Nos explicaba un montón de cosas que él, siendo técnico, las pensaba en su momento a la hora de tomar una decisión, cuando uno lo veía diferente. Y vos pensabas: ¿Cómo no va a ser exitoso? A la gente que tiene esa capacidad de pensamiento es difícil que le vaya mal. Es difícil dejar esa huella”.

