La increíble sorpresa de De Paul a un grupo de hinchas argentinos que se volvió viral: “¿Disfrutaron de la Scaloneta?”

(Fotobaires)

Luego del partidazo que jugó ante Venezuela, Rodrido De Paul tuvo un gran gesto fuera de las canchas que se puede celebrar como un gol. Una historia que involucra a la estrella de la selección argentina causó furor en las redes sociales. La actitud del futbolista del Atlético de Madrid fue muy celebrada y no hizo más que confirmar el acercamiento que tiene el combinado de Lionel Scaloni con los hinchas.

El momento único fue retratado por un grupo de fanáticos, que volvían exultantes de la Bombonera. Minutos antes, habían delirado con la actuación de Argentina que goleó 3 a 0 a su par de Venezuela y se despidió a lo grande en su último partido oficial en el país previo al Mundial de Qatar 2022. Y fue en ese instante en el que caminaban por Puerto Madero que un auto se les paró al lado y los sorprendió: “¿Disfrutaron de la Scaloneta?”.

El usuario de Twitter @RoFernandez18 contó el divertido momento que protagonizó uno de los emblemas de la Albiceleste. “Como para cerrar este tremendo día, salimos de la cancha y vinimos a pasear a Puerto Madero. Frena un auto, baja el vidrio y nos dice: ¿disfrutaron de la Scaloneta? ERA DE PAUL. Sigue, lo corrimos casi una cuadra y ligamos foto. Seguimos sin creerlo”, publicó Rocío, quien luego “adjuntó la evidencia” con la selfie. Por supuesto, la historia se volvió viral.

“Es increíble que hayamos cerrado la eliminatoria de esta manera. Es un sueño”, sostuvo el mediocampista del Atlético de Madrid, una vez finalizado el contundente 3-0 sobre Venezuela, en cancha de Boca, por la 17ma. Fecha de la clasificación continental. Al cabo de 16 partidos jugados (falta completar el encuentro suspendido ante Brasil en San Pablo), el equipo albiceleste ostenta 38 puntos, producto de 11 triunfos y 5 empates.

“La camiseta del seleccionado siempre te da un plus. Uno nunca termina cansado”, confesó el ex jugador de Racing Club, de 27 años. “Este grupo afronta cada partido como una final porque ponerse esta camiseta es muy lindo”, apuntó De Paul, en declaraciones a ‘TyC Sports’. “Siempre está bueno terminar y mantener el arco en cero. Pero lo bueno es tratar de no aflojar nunca”, dijo el volante que pidió “no apurarse” y resaltó: “Vamos a llegar bien al Mundial, pero todavía nos falta. Tenemos que disfrutar el camino”.

SEGUIR LEYENDO: