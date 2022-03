La particular definición del técnico de la Selección sobre La Scaloneta: “Hay momentos que parece potrero puro”

Lionel Scaloni lleva 30 partidos invicto en la Selección (Reuters)

Este viernes la selección argentina venció 3-0 a Venezuela por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y estiró su invicto a 30 partidos. En ese contexto, y al tratarse del último partido que la Albiceleste jugó en territorio nacional antes del Mundial de Qatar, el entrenador dejó algunas definiciones sobre su equipo.

Nicolás González, Ángel Di María y Lionel Messi, figura del duelo, fueron los autores de los tantos en La Bombonera, en un trámite en el que el local fue ampliamente superior a la Vinotinto que no pudo acercarse con claridad al arco defendido por Franco Armani. Lionel Scaloni, uno de los ovacionados por el público, habló en la conferencia de prensa posterior al duelo.

“Está bien que los jugadores que vayan entrando y cumplen, pero está bueno tener a todos disposición y no estamos teniendo suerte con eso por sanciones y lesiones”, se lamentó el técnico que padeció para este partido las bajas de Emiliano Martínez, Alejandro Gómez, Cuti Romero y Lautaro Martínez, entre otros. “Eso nos ataca los planes porque no podés conformar un 11 o un plantel de memoria. Me gustaría entrenar con todos y después yo poder decidir, pero no lo estoy teniendo”.

En este sentido, aprovechó para felicitar el esfuerzo de Ángel Di María, quien jugó 20 minutos y fue uno de los mejores del equipo al marcar un gol y dar una asistencia: “Tuvo una lesión e hizo un esfuerzo enorme por estar hoy. Hay que valorar eso, porque él no quería perderse esto, de jugar el último partido en teoría en el país antes del Mundial”.

Los futbolistas argentinos terminaron cantando y saltando con el público (Reuters)

Con respecto al esfuerzo que hacen sus dirigidos y a la relación que existe entre la Scaloneta y la hinchada, aseguró que por momentos son los jugadores los que logran contagiar al público: “ Hay momentos que parece potrero puro, cuando recuperábamos la pelota casi ni había táctica, era una recuperación tras pérdida rapidísima, y eso lo hacen ellos desde la ganas de estar acá y de querer que la gente pase un buen momento. Al final lo importante es dejar la imagen que dejamos como país”.

La Argentina, segunda en la tabla detrás de Brasil, volvió a completar una sólida actuación ante un rival menor que llegó a esta jornada sin chances de ir al Mundial. Sin embargo, el entrenador confía en que aún se pueda mejorar: “Cuando uno va cumpliendo partidos lo más importante es no creerse que si se gana está todo bien ni cuando se pierde está todo mal”, y agregó: “Este equipo tiene margen de mejora y con el correr de los partidos lo seguiremos haciendo, tanto yo como entrenador, como el equipo”.

Scaloni fue consultado puntualmente por la actuación de Joaquín Correa, quien estuvo muy activo pero no pudo convertir ninguna de las tres oportunidades que tuvo: “Me encantó el partido de Joaquín, si hubiera hecho un gol estaríamos hablando del partidazo que hizo. Hizo lo que le pedimos en los entrenamientos”.

Por último, ante la pregunta sobre por qué Julián Álvarez, goleador de River Plate, no sumó minutos, respondió: “Ya entrará y estoy contento con él”.

La Argentina volverá a jugar el martes que viene ante el ya clasificado Ecuador de Gustavo Alfaro en Guayaquil. Luego, la atención estará puesta en el sorteo del Mundial que se celebrará el 1 de abril. Este partido contra Venezuela fue, seguramente, el último de la Albiceleste en territorio nacional ya que luego tendrá varios amistosos en Europa en junio, uno de ellos contra Italia, septiembre y octubre. Aunque, el resto de los rivales estará por verse.

