“Nos han robado”: la furia de un jugador peruano por la jugada ante Uruguay en la que le reclamaron gol al árbitro Daronco

Alexander Callens habla sobre una jugada en la que piensa que los perjudicaron. Dice "nos han robado".

Uruguay le ganó 1-0 a Perú en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias. De esta manera, los locales se aseguraron el pase al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, en el final el elenco incaico reclamó por una jugada en la que entendieron que el arquero charrúa Sergio Rochet tomó la pelota dentro del arco y para ellos fue un gol que habría valido un empate. Luego del partido, cuando los jugadores peruanos vieron las imágenes por televisión estallaron de bronca.

El partido jugado en el Estadio Centenario fue una final ya que ambos eran rivales directos por la clasificación para la Copa del Mundo. Llegaron a esta penúltima jornada muy cerca con sus puntajes y una igualdad final habría enviado a Uruguay a definir su suerte el próximo martes ante Chile (que tiene chances remotas por el Repechaje) en Santiago, pero Perú tendría más posibilidades en el cierre que tendrá de local ante Paraguay.

Uno de los que mostró una bronca total fue Alexander Callens, que fue entrevistado en el campo de juego. “Le dije al árbitro que lo revise y me dijo que lo revisó. Pero le digo que toda la gente dice que es gol. Ahora me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Nos han robado. Es un robo, es un VAR”.

El arquero Rochet capturó una pelota aérea y se metió adentro del arco. El VAR determinó que el esférico no cruzó la línea

“Sí, es lo único que me dijo. Le dije que lo revise y me dijo ‘ya lo revisamos’. Pero le dije que vaya al VAR. Un partido de esta magnitud no puede pasar esto”, agregó muy enojado.

La jugada de la controversia fue cuando Miguel Trauco quiso mandar un centro al área rival que fue pasado, pero en dirección al arco. Rochet se quedó con la pelota, pero el envión para tomarla en el aire lo obligó a ir unos pasos hacia atrás y ahí se generó la polémica. Por eso los futbolistas de la Bicolor le reclamaron al juez brasileño Anderson Daronco que recurra al VAR, pero no lo hizo.

En este punto hay que aclarar algo muy importante. Al no existir el DAG, que es la tecnología Detector Automático de Gol (el famoso chip que se le incrusta a la pelota), sólo existe la apreciación de la cámara y la impresión simple de la vista. En este sentido, si se juzga por el video de la transmisión, todo indica que la pelota ingresó en su totalidad. Sin embargo, cuando se ven las fotos desde otro ángulo se disparan las dudas.

El testimonio del jugador peruano Cristian Cuevas en la conferencia de prensa luego del partido entre Uruguay y Peru

Otro peruano que habló es Cristian Cuevas: “Es una situación difícil de hablar. Ya la vimos la jugada y para nosotros es gol. Pero hablar de eso es difícil porque nosotros, los jugadores, no tenemos un respaldo. Se nos dice que si hablás con el árbitro va a estar todo bien, pero siempre nos intentan intimidar con una amarilla o con una roja. Por más que hablemos con todo el respeto del mundo no nos escuchan. Incomodó un poco esa situación, pero ya está”.

Fue un encuentro muy luchado y una auténtica final porque los dos equipos llegaron a esta instancia con chances de clasificarse. En un partido cerrado en el epílogo de la primera mitad la Celeste abrió el marcador con el tanto de Giorgian de Arrascaeta.

Uruguay logró la clasificación directa a la Copa del Mundo, mientras que Perú quedó quinto en la tabla y por ahora accede al Repechaje, aunque el martes buscará mantener ese lugar. Jugará en Lima ante Paraguay, pero tiene a Colombia (visita a Venezuela) y Chile (recibe a Uruguay) detrás con posibilidades. Serán otras tres finales.

SEGUIR LEYENDO: