Marcelo Barovero explicó las causas del blooper de González Pirez y Armani que terminó en el gol con el que Boca le ganó el Superclásico a River

El experimentado arquero dio su punto de vista sobre el tanto de Villa en el Superclásico

La victoria de Boca Juniors frente a River Plate en el estadio Monumental tuvo como jugada principal el blooper entre Franco Armani y Leandro González Pirez que terminó con Sebastián Villa anotando el único gol del partido. A la hora de apuntar la culpa sobre el arquero o el defensor, Marcelo Barovero intentó explicar desde el punto de un guardameta lo que sucedió y cuál fue para él la principal razón por la que ninguno de los dos futbolistas del Millonario fue en busca de la pelota.

“Es doloroso cuando te toca perder y de la forma que se dio el otro día. Particularmente, el gol son decisiones que se tienen que tomar. Uno muchas veces cuando el defensor defensor tiene la pelota trata de no encimarse porque con un movimiento o con un solo toque el delantero nos puede dejar fuera a los dos. Esa duda que ocurre queda, en este caso, graficada, y en el resultado, que es lo que más jode. Es parte del juego. En este caso para el jugador de River hay que levantarse y seguir, no queda otra que esperar lo que viene”, argumentó en charla con TNT Sports.

Y agregó al respecto de lo que implica la toma de decisiones en medio de un encuentro tan importante: “Se ve el gesto de Armani que le indica, pero no es fácil coordinar. El fútbol es un juego en el que uno está construyendo y destruyendo a cada segundo. En este caso tuvo la virtud el jugador de Boca de aprovechar su velocidad y encontrar la ventaja que aprovechó”.

Pirez ya perdió la posesión de la pelota y Villa aprovechó para anotar el único gol del partido (Foto: Reuters)

Aunque Trapito también sufrió la derrota de River, no quiso dejar pasar la oportunidad para felicitar la actuación del portero de Boca. “Es uno de los grandes arqueros del fútbol argentino. Ha tenido continuidad, se repuso de muchas situaciones y está teniendo un buen presente”, manifestó sobre el gran nivel que viene demostrando Agustín Rossi en el último tiempo.

Para cerrar, reveló que no descarta la posibilidad de regresar a Núñez como futbolista o en otro rol luego de su retiro. “No le cerraría nunca la puerta a River, pero tampoco sé qué voy a hacer cuando me retire. La verdad es que no lo tengo definido. Es un club enorme que cualquier persona en cualquier lugar que le toque le gustaría estar y veremos con el paso de los años”, expresó Marcelo, de 38 años, que actualmente defiende el arco de Atlético San Luis de México. Y cerró el tema con una afirmación para ilusionar a los hinchas del Millonario: “No descarto para nada el volver con toda la historia que nos tocó vivir durante cuatro años”.

