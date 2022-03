Del “me volví loco” en su pelea con Gallardo a su pase frustrado al Real Madrid: las confesiones del Pato Abbondanzieri

El arquero explicó cómo vivió la pelea en el partido de la Libertadores 2004

Roberto Abbondanzieri dejó su sello en uno de los arcos más importantes del mundo. Con el buzo de Boca Juniors puesto, El Pato se ganó el cariño de los hinchas de la mano de sus grandes atajadas y de ser clave en varias definiciones por penales que sirvieron para que el Xeneize pueda conquistar títulos a nivel local e internacional.

Dos de las más recordadas fueron la de la final de la Copa Intercontinental 2003 contra el Milán, en la que le contuvo dos tiros a Andrea Pirlo y Alessandro Costacurta, y en la que le atajó el disparo Maxi López en las semifinales de la Copa Libertadores 2004 contra River Plate en el estadio Monumental. Justamente en esa serie, pero en el duelo que se disputó en La Bombonera, se produjo un hecho que quedó en la memoria colectiva de todos los amantes del fútbol.

En el primer partido, Abbondanzieri y Marcelo Gallardo protagonizaron un duro cruce, que terminó con el arquero con la cara ensangrentada y con el actual DT millonario expulsado. Casi dos décadas más tarde, el ex portero recordó qué fue lo que sucedió en esa noche de invierno en Buenos Aires. “El problema comenzó con Ameli, que había hablado en la semana. Se puso picante el partido, pero nunca esperé lo de Gallardo”, dijo el Pato en el segmento Líbero Versus de TyC Sports.

“En el momento no sabía que había sido Gallardo. Estábamos filmando una publicidad juntos en la cancha de Argentinos Juniors. No éramos amigos pero nos conocíamos”, agregó el ex futbolista, que a continuación profundizó en los detalles que terminaron con un escándalo.

“Yo estaba discutiendo con Ameli, no lo veo a él pegar toda la vuelta para encararme como se ve en la filmación. Cuando me toco la cara y veo la sangre en el guante me volví loco. Tuve la suerte de que estaba Poroto Lux, que era compañero mío en la selección, y me agarraba para que no llegara hasta el Muñeco. Me salvó de que me expulsen”, relató.

El arquero contó que, cuando jugaba en España, lo quisieron incorporar al Merengue

Por otra parte, Abbondanzieri también se refirió a otro de los momentos más especiales de su carrera deportiva en la que ganó 16 títulos. Después de su paso por Boca, el arquero se fue a jugar al fútbol español, más precisamente al Getafe de la liga española. Tras un debut espectacular en su primera temporada, en la que terminó con 15 vallas invictas, lo que le valió el galardón del Trofeo Zamora, el premio que le dan al portero menos goleado, el Pato recibió un llamado especial.

Al ser consultado en el programa sobre en qué club le hubiera gustado jugar, Abbondanzieri contestó: “En el Real Madrid”, y acto seguido, confesó que estuvo a un paso. “Estuve cerca, en la 2007/2008″, dijo sobre la chance de llegar a la Casa Blanca del fútbol mundial.

¿Por qué no se dio la transferencia? “No me quiso llevar (Bernd) Schuster. Me quiere llevar, pero de suplente... ¿Cómo hacer para tocar a (Iker) Casillas? Era imposible”, recordó el Pato sobre su chance trunca.

