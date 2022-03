Cristiano Ronaldo, en el ojo de la tormenta: dudas sobre su lesión y el gesto que causó malestar en sus compañeros de Manchester United

Ningún parte médico ha detallado la lesión de Cristiano Ronaldo (Reuters)

A esta altura de la temporada el Manchester United de Cristiano Ronaldo no ha logrado alcanzar las expectativas que había a comienzos de campaña cuando se anunció el regreso del goleador portugués. Después de la dura caída 4-1 en el derby contra el City de este fin de semana, las dudas y los cuestionamientos contra el equipo se han multiplicado y el artillero está en el ojo de la tormenta.

Es que el futbolista de 37 se perdió el clásico por una lesión en la cadera y, en lugar de apoyar a sus compañeros en el Etihad Stadium, tomó un vuelo junto a su familia rumbo a Portugal. Según la información publicada por el sitio The Athletic, esta actitud ha generado sorpresa en el vestuario ya que varios futbolistas esperaban contar con el apoyo de CR7.

El artículo indica que algunas figuras del equipo creían que su presencia hubiese sido beneficiosa para el equipo que sucumbió en el campo de juego y fue ampliamente superado por el cuadro conducido por Pep Guardiola. Además, esta derrota dejó al Manchester United quinto en la tabla de posiciones, fuera de la zona de clasificación a la próxima Champions League.

Como si esto no fuera suficiente, hay dudas sobre el estado de salud de Cristiano Ronaldo. Es que el ex futbolista del club devenido en analista deportivo Roy Kean hizo públicas sus sospechas en la cadena Sky Sports cuando exigió mayores explicaciones al club: “Simplemente no me gusta cuando el entrenador (Ralf Rangnick) hable de este flexor de cadera, no lo entiendo. Hablamos de que Ronaldo es una especie de máquina, rara vez se lesiona y, de vez en cuando, sale con algo así y dice flexor de cadera. No me cuadra”.

El Manchester United marcha quinto en la Premier League (Reuters)

El irlandés que jugó más de 10 años con el cuadro rojo y fue compañero de CR7 insistió en que una molestia en el flexor de cadera no es motivo suficiente para que el portugués se ausente de semejante compromiso. Por eso, pidió que se detalle si se trata de un desgarro, una distensión o qué tipo de inconveniente es el que aqueja el goleador. Asimismo, dejó entrever que tal vez los motivos de su marginación no están vinculados a una lesión, sino a otra razón que se desconoce.

Esto sucede mientras en las redes sociales, Katia, hermana de Cristiano Ronaldo le dio “me gusta” a una publicación que indicaba que el luso estaba en perfectas condiciones: “Cristiano Ronaldo no está lesionado y no está enfermo. El hombre es 100%. Buenos días a los que, como yo, estáis tristes y enfadados porque Rangnick decidió arruinarnos el domingo sacando a CR7 del derbi contra el Manchester City simplemente por cuestiones tácticas, para defenderse más en el juego”, indicaba el posteo que likeó la hermana de Ronaldo.

En el horizonte del Manchester United está el duelo contra el Tottenham por la jornada 29 de la Premier League este fin de semana y luego, el 15 de marzo la revancha contra el Atlético de Madrid por los octavos de final de la Champions, luego del 1 a 1 en el Wanda Metropolitano. Se espera que Cristiano esté disponible para ambos encuentros.

