Alarma en el PSG: Mbappé sufrió un duro golpe en el entrenamiento y está en duda para el choque con el Real Madrid por la Champions League

La figura francesa está en duda para el duelo ante el Real Madrid por la Champions League. Foto: REUTERS/Stephane Mahe

Se encendieron las alarmas en el PSG. Cuando todo parecía encaminado para afrontar el crucial compromiso frente al Real Madrid por la Champions League, Kylian Mbappé sufrió un duro golpe en el último entrenamiento y su presencia ante el Merengue es una incógnita. La gravedad de la infracción que recibió fue tan impactante que en un principio se temía que el delantero haya sufrido una fractura, aunque en los primeros exámenes médicos se descartaron esta posibilidad.

La “Mbappé dependencia” es una frase que empieza a sonar cada vez más fuerte en las calles de París, dado que muchos simpatizantes están resignados por el escaso brillo de las estrellas del conjunto que busca su primera Orejona. Todas las miradas están pendientes del jugador de 23 años, tanto por lo que hace en el terreno de juego como por cada gesto que deja fuera del mismo. Kylian Mbappé es el presente del París Saint-Germain, y su posible ausencia en el torneo internacional representaría un ventaja muy grande para la Casa Blanca.

Cabe recordar que su contrato vence el 30 de junio y el delantero parece destinado a cumplirlo de la forma más profesional posible. Pero, hasta ahora, se niega a prolongar su vínculo con el club, lo que despierta todos los fantasmas en la capital francesa que teme estar viviendo los últimos partidos de la leyenda campeona del mundo en Rusia 2018.

El miércoles será una jornada especial, ya que en la revancha de los octavos de final de la Liga de Campeones Mbappé podría estar ausente frente a un rival que en más de una ocasión manifestó sus deseos de contratarlo. Además, el conjunto de Pochettino depende exclusivamente del delantero, y así quedó demostrado el último sábado frente al Niza, cuando la figura gala vio desde las gradas la derrota por la Ligue 1.

Ahora la máxima atención estará puesta en lo que sucederá en el Santiago Bernabéu. Sobre todo, porque sin su delantero estrella, pese a contar con Lionel Messi y un reciente recuperado Neymar, el equipo de la capital francesa evidenció una incapacidad para crear peligro en el área adversa, una situación que se viene repitiendo en cada compromiso.

Según Christophe Galtier, entrenador del Niza, el equipo juega de otra manera cuando está el goleador en la cancha. “No tiene nada que ver el PSG con Mbappé al PSG sin Mbappé”, analizó luego de la victoria. A esa afirmación se aferran los aficionados, que esperan que el jugador pueda estar presente en España para repetir lo que logró en el encuentro de ida: el gol del triunfo.

Autor de 19 tantos en la Ligue 1 y otros cinco en la Champions League, el francés lleva en sus espaldas el peso de un equipo que pierde luz sin él en el campo. Por ahora, sus hombros son suficientemente sólidos para tener al equipo en buena situación en todos los frentes, una implicación que hace pensar a los parisienses que, más allá de su incuestionable profesionalismo, que le lleva a darlo todo hasta el último día de su contrato, hay esperanzas de que siga un tiempo más en la capital francesa.

A ello se suman otros gestos. Hace una semana, cuando tras empatar con Zlatan Ibrahimovic como segundo máximo goleador histórico del PSG dijo que le gustaría dejar una huella indeleble en el club parisino y superar al uruguayo Edinson Cavani, quien es el máximo artillero histórico de la institución. Pero una pregunta pesa sobre el equipo: ¿Qué pasará si el Madrid elimina al PSG? La temporada del club francés estaría prácticamente terminada y, con ella, la luna de miel actual entre la afición y Mbappé.

El delantero no podría seguir escondiendo sus cartas mucho más tiempo. La dirección de la entidad, que no oculta su deseo de renovarle el contrato, expondrá definitivamente las negociaciones para cerrar la incertidumbre. Y el francés tendría que tomar una decisión, porque en caso de no extender su vínculo tendrá un futuro alejado del Parque de los Príncipes.

El problema para el jugador es que, en caso de que elimine al Merengue, el club que coquetea constantemente con su incorporación, tampoco vería con buenos ojos su llegada. El conjunto blanco, privado ya de Europa, también empezaría a pensar en su futuro y debería saber si pasa por un futbolista al que todo el mundo señala como la estrella de los próximos años en el Viejo Continente. Pese a que él lo niega, la eliminatoria contra el Real Madrid tendrá un significado especial. Y su lesión aumentarán las especulaciones. Luego de lo que pase el miércoles en el Santiago Bernabéu, Mbappé comenzará una nueva vida.

SEGUIR LEYENDO