Preocupación en Francia por el futuro de Sergio Ramos: el español podría adelantar su salida del PSG

Sergio Ramos celebra su único gol en el PSG. Fue ante el Reims, en su último partido (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Esta temporada Sergio Ramos se sumó al Dream Team del París Saint-Germain (PSG), pero debido a sus lesiones no tuvo la continuidad esperada. Esto podría derivar en su salida anticipada de la entidad francesa con la que tiene contrato hasta junio de 2023. Mientras tanto, el experimentado defensor se entrena para intentar llegar a la revancha por los octavos de final de la Champions League este miércoles ante su ex equipo, el Real Madrid.

La llegada del español campeón mundial con su selección en Sudáfrica 2010 y múltiple ganador con el Merengue, fue una de las sensaciones del PSG detrás de la incorporación de Lionel Messi. Pero el zaguero central llegó lesionado a la capital francesa y no logró afianzarse. Incluso su última molestia fue una complicación muscular en el gemelo que lo marginó de varios compromisos. Desde su arribo a París solo jugó cinco partidos y 284 minutos. En la Ligue 1, Ramos ha visto acción ante Saint-Étienne, Lorient, Brest y Reims, mientras que por Copa de Francia tuvo minutos ante el Feignies Aulnoye. El sevillano también vio desde afuera la derrota 0-1 ante el Niza este sábado por la Ligue 1, que igual lo mantiene como firme líder.

En este contexto, el periodista italiano Fabrizio Romano, que suele tener buena información sobre transferencias, rupturas de contratos y el mercado de pases en general, anticipó que Sergio Ramos, de 35 años, se iría del equipo galo al finalizar esta temporada. Esto implicaría la rescisión de forma anticipada de su vínculo con el PSG, con el que firmó hasta el 30 de junio de 2023.

Sergio Ramos estuvo en la tribuna en la mayoría de los partidos del PSG (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El último encuentro de Ramos fue ante el Reims por la Ligue 1 el 23 de enero (en ese encuentro convirtió su único gol en el PSG) y luego se lesionó en un entrenamiento. Su situación molestó a varios entre ellos Jerôme Alonzo, quien fue arquero del club de la capital durante siete temporada y afirmó en una entrevista en Le Parisien que “tiene la lesión más larga de la historia de las lesiones”. El mismo medio informó que en los últimos días el sevillano se entrena duro para que el DT, Mauricio Pochettino, pueda tenerlo a disposición para el choque de vuelta ante el Real Madrid, luego del triunfo en el cotejo de ida, 1-0 con un tanto de Kylian Mbbapé.

““Veremos, lo valoraremos en los próximos días. No está integrado con el equipo, pero está claro que en un partido de Champions, un jugador como Sergio puede transmitir esa experiencia. Sergio puede transmitir esa experiencia de haber estado 17 años en un club como el Real Madrid y dar buenos consejos a sus compañeros. Sería bueno que estuviera, más allá de sus condiciones de participar. Cualquier aporte es bienvenido, los mínimos detalles puede ser determinantes en favor del PSG”, dijo Pochettino en una de la última conferencia de prensa.

Sobre la situación del jugador, el el director deportivo, Leonardo, le aseguró a L’Equipe que “cuando lo fichamos, Ramos estaba bien físicamente. Desafortunadamente, lo que queríamos no sucedió. Pero espera, la temporada no ha terminado. El día que digamos que ya no puede jugar, todo el mundo lo tendrá claro. Ese no es el caso”.

Mientras tanto Ramos se ilusiona con su vuelta y en su cuenta de Instagram dejó un mensaje esperanzador a sus seguidores. “Respirando verde. Siempre es bueno estar en el campo”, escribió el jugador que acompañó el mensaje con una foto en la que da a entender que está en condiciones. No obstante, si bien acompañaría a la delegación, aún no tiene chances de poder jugar.

En caso de que vuelva a Madrid, en teoría se espera un recibimiento emotivo de parte de los aficionados en la Casa Blanca para el jugador que fue su caudillo durante 16 temporadas en las que ganó 23 títulos.

En caso de que se confirme su presencia con la delegación francesa, será el retorno de Ramos al después de casi un año. Su última vez en el Santiago Bernabeu fue el 22 de mayo del 2021, pero no jugó 2-1 frente al Villarreal y la última vez que jugó de local con la camiseta del merengue fue el 16 de marzo del 2021 en triunfo 3-1 ante al Atalanta por la Champions League.

