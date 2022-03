Las aventuras de Daniel Osvaldo: de los dardos de Maradona a Icardi al día que “habló” con Jim Morrison mientras jugaba a la Ouija

Daniel Osvaldo cuenta cuando habló con Jim Morrison en el juego de la Ouija.

Cada aparición de Daniel Osvaldo es acompañada de historias que roban una sonrisa o que en ocasiones resultan especiales, tanto como el personaje mismo. El ex delantero de Boca Juniors, la selección italiana y el Inter, entre otros equipos, estuvo en el programa radial Todo Pasa de FM Urbana Play y reveló un “contacto” espiritual que tuvo con Jim Morrison y cómo fue el día que conoció a Diego Armando Maradona.

Dani Stone estuvo en la entidad xeneize en 2015 y 2016 y confesó que en las concentraciones jugó a la Ouija con Cristian Erbes y Nicolás Colazo. De esa forma, según comenta, pudo hablar con el recordado líder de The Doors. “Una vez con el Pichi Erbes, no sé, yo flasheé que era Jim Morrison. Al Pichi y a Nico Colazo les encantaban jugar. Me cargaban los pibes porque yo estaba convencido que era Morrison. Para mí claramente la estaba moviendo el Pichi la copa. Pasaban cosas raras y un día nos cagamos todo porque voló una botella y no jugamos más. Bah, el Pichi estaba medio loco y jugaba hasta en la casa”.

Aunque el contacto del más allá lo llevó a preguntarle sobre su futuro: “Pregunté cómo se llamaba y puso ‘Jim’, pero claramente fueron los pibes. Y yo me paralicé. Creo que le pregunté si tenía que dejar el fútbol y seguir con la música (risas). Yo ya la sabía la respuesta y ahí fui yo la copa y puse que sí, que tenía que seguir con la música”.

Daniel Osvaldo recuerda la despedida a Maradona y el día que lo conoció.

Más tarde se refirió a Diego Maradona. “Lo conocí porque el Vasquito Olarticoechea y Darío Decoud, que eran mis representantes. El Vasquito me dijo ‘te voy a llevar a la casa de un amigo. Traete la camiseta de Boca’. Me llevó a la casa de los padres de Diego, que está a la vuelta de Segurola y Habana. No tenía idea. Había debutado hacía poco en Huracán y me dijo que llevara una camiseta. Abrió la puerta Diego y me puse a llorar. Tenía 17 años, no lo podía creer. Y me dijo ‘¿qué hacés Dani? Te vi el otro día, (el DT) te tendría que haber puesto más tiempo’. Él sabía todo, estaba a otro nivel, pero se ponía a la altura nuestra”.

“Una vez nos vimos en el Vaticano por el partido por la paz entre la selección argentina y la italiana. Estaba Icardi en la misa y según él (Maradona) no perdieron porque los goles de Icardi no valían porque no tendría que haber estado (risas). Tuve un cruce una vez con Mauro en un partido, pero tengo la mejor con él”, agregó.

Sobre la muerte del Diez contó que “tengo una amistad de casi diez años con Gianinna y me enteré por ella, que me pidió que la acompañara y por supuesto estuve. Todavía ella no era mi pareja y luego pasaron cosas… Pero la verdad que fue muy triste y todavía no me puedo sacar ese día de la cabeza, que nunca pensé que lo iba a ver ahí. Pero para mí, en nuestros corazones, Diego es eterno”.

Dani Stone festejando un gol en Boca Juniors

“Él a su manera era un guerrillero. El pobre que lucha contra el poder y que enseña a los que estudiaron un montón. Pero siempre le exigieron que tenía que ganar el Premio Nobel de la Paz y ser un ejemplo y él siempre dijo que no quería ser ejemplo de nada. Que para ejemplo de padre están nuestros propios padres y que en todo caso sus hijas le tenían que recriminar algo. Siempre me puse en el lugar de qué difícil debe ser convivir con Maradona siendo Maradona”, aseguró sobre el Pelusa.

“Ya es difícil ser Daniel Osvaldo y bancarte que un montón de salames hablen cosas de vos sin haber tomado una birra con vos. Imaginate Maradona”, afirmó.

Por último, al ser consultado sobre cuál fue el mejor Maradona que vio dijo: “Mi Diego favorito y el que me emociona es cuando hacía la Noche del Diez. Estaba impecable, hermoso, divino. Todos los Diego son lindos, pero hay veces que se necesita ser el Diego en Cuba”.

