Liga MX: en qué consiste la campaña “Grita X la Paz” en apoyo al pueblo de Ucrania

En la campaña "Grita X la Paz" participarán todos los equipos de la Liga MX: varonil, femenil y de expansión. Foto: Twitter @LigaBBVAMX

La Liga BBVA MX ha anunciado una nueva campaña en apoyo con el pueblo ucraniano, asediado por las fuerzas militares de Rusia. El fútbol mexicano mediante la iniciativa “Grita X la Paz” buscará fomentar el rechazo a la violencia y hacer una llamado a la armonía en Europa del este.

La cruzada tendrá la realización, a partir del primero de marzo, de un protocolo especial antes de cada inicio de partido con una duración de dos jornada en la rama Varonil (fechas ocho y nueve), y una en la de Expansión (diez) y la Femenil (nueve).

“Con base en los valores que promueve el deporte: respeto, tolerancia, igualdad, trabajo en equipo e inclusión, la LIGA MX dedicará las siguientes jornadas de las tres ligas que la integran para promover, desde el futbol, el mensaje de paz y el rechazo a la violencia en todos los sentidos”, se lee en el comunicado compartido.

CIUDAD DE MÉXICO. La campaña abarcará las jornadas ocho y nueve de la Liga MX, la nueve de la Liga MX Femenil y la diez de la Liga de Expansión. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

Entre las medidas a implementarse estarán: el uso de gafetes especiales por parte de los capitanes de cada equipo durante los partidos; se utilizará el hashtag #GritaXLaPaz y el logo especial en todas las redes sociales de la Liga MX, así como de los clubes; previo a cada duelo se tomará una foto con los futbolistas intercalados.

De la misma forma, los embajadores se presentarán a la ceremonia de inicio con una playera en alusión a la campaña y el mensaje de “Grita X la Paz, Siente tu Liga”. Finalmente, el logo tendrá espacio en las pantallas y vallas publicitarias del estadio con el objetivo de maximizar el alcance.

“En conjunto con los clubes lanzamos hoy la campaña en solidaridad con las familias de las víctimas del conflicto en Ucrania. En el futbol estamos convencidos de que la violencia NO es una solución y nos unimos al llamado internacional para que impere la paz y al restablecimiento del diálogo”, dijo en un vídeo Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.

La actividad del balompié mexicano iniciará, junto al nuevo protocolo, este martes con cinco partidos de la máxima categoría en su rama varonil: Toluca vs Tijuana, Puebla vs Juárez, América vs Querétaro, León vs Monterrey y Mazatlán vs Necaxa. En la Liga de Expansión serán dos: Zacatepec vs Celaya y Correcaminos vs Cancún. La femenil tendrá activada hasta el viernes.

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, ha dicho que el trasfondo de la campaña es pedir el restablecimiento del diálogo entre Rusia y Ucrania. REUTERS/Omar Martinez

Desde el inicio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, el mundo ha implementado medidas para pararlo lo más pronto posible. Desde la política con el rompimiento de relaciones diplomáticas, hasta la economía con sanciones históricas a la parte agresora, en este caso Putin y su gobierno.

Y el deporte como una de las máxima expresiones humanas no ha sido la excepción. El fútbol ha tomado medidas como la suspensión de los todo los equipos rusos, ya sean representativos o de clubes, de toda competición de la UEFA y la FIFA hasta nuevo aviso. Las repercusiones directas son que Rusia no asistirá al Mundial de Catar 2022 y que el Spartak de Moscú sea eliminado de la Europa League.

También le fue quitada la sede como final de la Champions League 2022 a la ciudad de San Petersburgo. En otros deportes, la Federación Internacional del Automóvil decidió cancelar el Gran Premio de Rusia que se tenía contemplado para llevarse a cabo en septiembre en el Autódromo de Sochi.

Por su parte, el Comité Olímpico Internacional ha hecho un llamado a las Federaciones y competencias internacionales a no permitir la participación de atletas rusos y bielorrusos, o bien, a que asistan bajo una bandera o equipo neutral. En ningún caso, en representación de las nacionalidades antes mencionadas.

