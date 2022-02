La maniobra de Atlético Mineiro para sumar ahora a Cristian Pavón: qué postura tomaría Boca Juniors

Entrenamiento de Cristian Pavón en Boca Juniors. El delantero sería transferido al Atlético Mineiro

Cristian Pavón tiene sus días contados en Boca Juniors. Su contrato finalizará el 30 de junio y el delantero ya está en condiciones de negociar su futuro con otro club. En el horizonte aparece Atlético Mineiro, con el que tuvo un contacto. Kichán hoy no es tenido en cuenta por el entrenador Sebastián Battaglia y en este 2022 el cordobés ni siquiera fue al banco de suplentes.

El club brasileño ya anunció que pretende contar con los servicios del atacante de 26 años con el fin de reforzar su plantel que este año tendrá otra participación en la Copa Libertadores, que es su prioridad y buscarán tomarse revancha luego de la eliminación en las semifinales de la pasada edición a manos del Palmeiras, que alcanzó su bicampeonato y la tercera estrella en dicha competición.

“Es un jugador que monitoreamos, es un jugador muy interesante es una de las grandes promesas del fútbol argentino. Como cuestión de obligación, sabemos que el contrato con Boca está llegando al final de su vigencia”, dijo Rodrigo Caetano, manager deportivo del club de Belo Horizonte.

La dirigencia del Mineiro querría tenerlo ahora a Pavón para que pueda estar en el Brasileirao, que arrancará a inicios de abril. También inscribirlo para la Copa Libertadores para que el cordobés pueda cumplir las seis fechas de sanción que le aplicó la Conmebol justamente por los incidentes tras el encuentro entre el Atlético y Boca en el Mineirao en 2021, por los octavos de final del principal torneo sudamericano.

Pavón en el partido contra el Atlético Mineiro en Brasil por la Libertadores. Su futuro estaría en el Galo (REUTERS/Bruna Prado)

Aunque el director técnico del Galo, Antonio Mohamed, dijo que él no pidió por el futbolista xeneize. “Son los comentarios que uno escucha, es la realidad. Yo no pedí nada, el plantel está armado, posiblemente o no busquemos un jugador ahora. De acá a junio no se puede hacer ningún plan, hay un montón de partidos”, afirmó el Turco en diálogo con TyC Sports.

No obstante, la última palabra la tendrán los dirigentes brasileños que hasta estarían dispuestos a negociar la salida de Pavón ahora y acordar con Boca Juniors un resarcimiento para llevarse a Kichán cuatro meses antes de que venza el contrato con la entidad de La Ribera. En caso de que el Consejo de Fútbol que está a cargo del vicepresidente, Juan Román Riquelme, rechace una eventual propuesta del Galo, saben que igual Pavón se irá y en junio será sin un centavo.

Todo dependerá de los números que estén dispuestos a ofrecer en el Mineiro, ya que la dirigencia Xeneize no está para nada conforme con la decisión del futbolista de irse con el pase en su poder y sin dejar un peso en el club. Por tal motivo, el importa a ofertar desde Brasil será clave para que las negociaciones lleguen a buen puerto o no.

¿Boca Juniors aceptará una eventual propuesta de un club al que podría enfrentar en la Libertadores? Con el antecedente de los mencionados incidentes en la copa de 2021, ¿los dirigentes del xeneizes dialogarán con sus pares del Galo? ¿Cuánto dinero está dispuesto a abonar el Mineiro para llevarse al delantero ahora e inscribirlo para que cumpla con las seis fechas de sanción?

Mientras que Battaglia, si bien se pronunció a favor del jugador, en lo que va de 2022 no le dio minutos de juego. “La decisión de si va a estar o no, la tomo yo. Después él tiene que definir su futuro el día de mañana. Ojalá tenga la posibilidad de renovar, pero son cosas que no me involucran. Hoy es parte del plantel”, dijo el ex volante sobre el atacante, que no fue convocado para ningún partido de este año. Por ahora Pavón se sigue entrenando todos los días con el plantel profesional.

El interés de los popes del Galo está y también las ganas de Pavón emigrar al equipo que dirige Mohamed y que tiene a otros dos argentinos como referentes, Nacho Fernández y Matías Zaracho. Es uno de los equipos más competitivos del vecino país. Será ahora o en junio, en el Mineiro o en otro club, pero la única certeza es que Kichán dejará Boca Juniors.

