El pedido de ayuda del futbolista argentino Francisco Di Franco desde Ucrania: “Me desperté a las 5 de la mañana por dos bombas”

El conflicto bélico que se desató en las últimas horas tras la “operación militar” en Ucrania de Rusia que anunció Vladimir Putin mantiene en vilo a todo el mundo ante la incertidumbre de lo que ocurrirá. Las historias de aquellos que están en el territorio de conflicto sirven para entender mejor las acciones que se están desarrollando en la zona. El caso del futbolista argentino Francisco Di Franco es uno de esos, quien se desempeña en la primera división de ese país desde hace varios años y ahora busca marcharse rumbo a Polonia.

“Estoy solo ahora. Mi familia está en Argentina. Me desperté a las 5 de la mañana con dos bombas que cayeron cerca del centro de la ciudad donde vivo. Muy asustado. No sé si bombardearon mi ciudad, pero la explosión la vi desde mi ventana. No estaba lejos, vi la explosión y el edificio se movió”, aclaró en diálogo con Radio La Red. “Me desperté a las 5 de la mañana con una explosión fuerte, una bomba que explotó cerca. Me asomé por la ventana y se veía una explosión lejos. A los cinco minutos hubo una explosión más cerca que se sintió en el edificio”, agregó detalles en ESPN.

El futbolista de 27 años está en Dinpró, una ciudad ubicada a casi 500 kilómetros de Kiev y a una distancia similar de la frontera con Rusia. “Apenas se dieron esas dos explosiones se comunicaron los del club con nosotros, nos mandaron a llamar a la base del club, que fuéramos de inmediato. Estuvimos un tiempo ahí, hubo otra explosión cerca de donde estábamos, nos fuimos a un bunker que tiene el club y la solución fue que los extranjeros vayamos a un hotel un poco más alejado del centro para estar un poco más seguro”, detalló en su charla radial sobre lo que debió vivir.

El mediocampista se formó en las juveniles del Xeneize y tuvo su bautismo oficial de la mano de Carlos Bianchi en junio del 2013 cuando fue titular en el 1-0 sobre Arsenal de Sarandí en la Bombonera por el torneo local con el tanto de Walter Erviti. En total, acumuló tres juegos profesionales con Boca ya que también ingresó desde el banco en la Copa Argentina ante All Boys (caída 1-3) y estuvo en el empate contra Godoy Cruz en Mendoza (1-1) por el campeonato.

“De la embajada no se comunicó nadie. Llamé a un número de emergencia en el país. Me dijeron que si tenía la posibilidad de ir a la frontera con Polonia que lo haga lo antes posible. Pero no es que me mandan una ayuda por el momento”, declaró Di Franco. “Lo más importante es tratar de salir lo antes posible, sea el país que sea. Nosotros hacía un mes que estábamos en Turquía de pretemporada. Recién volvimos ayer al país. Nos despertamos hoy con esto”, agregó sobre sus vivencias.

Di Franco tuvo sus inicios como futbolista de Boca Juniors (Foto: @frandifranco)

Tras su experiencia en el fútbol argentino inició su periplo fuera del país con una estadía en Coyotes de Tlaxcala en la segunda división de México, pero finalmente dar el salto a Chipre donde estuvo una temporada en el AEZ Zakakiou. Su desembarco en Ucrania se dio a mediados del 2017 para militar en el Karpaty Lviv de la Premier League local durante tres años y luego firmar en el SC Dnipro-1 de ese país.

“Hay argentinos en otras ciudades, pero tuve solo contacto con Claudio Spinelli que me dijo que estaba de camino a Polonia. Mañana seguro que iremos para esa ciudad seguro también. Intentaremos cruzar la frontera lo antes posible. Sólo los extranjeros nos iríamos, en total somos siete u ocho. Agarramos dos autos. Los ucranianos tienen a toda su familia acá. Es difícil...”, aclaró.

Además de Di Franco, en la Premier League de Ucrania también se desempeñan el ex Vélez Fabricio Alvarenga (Rukh Vynnyky), el ex San Lorenzo Gerónimo Poblete (Metalist Kharkiv) y el ex Gimnasia de La Plata Claudio Paul Spinelli (Oleksandria), quien está escapando a Polonia según relató su padre.

