El planteo de Gallardo sobre la llegada del VAR y la frase sobre los rumores del Real Madrid con Enzo Fernández

A dos días del clásico ante Racing en el Monumental (será el domingo, a partir de las 19:15), por la cuarta jornada de la Copa de la Liga, Marcelo Gallardo tomó la palabra en conferencia de prensa y se refirió a varias cuestiones referidas a la actualidad de River Plate. El desembarco del VAR en el fútbol argentino, la posibilidad de que Enzo Fernández se vaya al Real Madrid y la situación personal de varios futbolistas de su plantel fueron los tópicos salientes.

“No me parece bien ni lógico que el VAR llegue a la mitad del torneo, no sé cuáles son las razones. Si llega, que llegue con la preparación que ojalá puedan tener los árbitros para el manejo de esta incorporación al fútbol argentino”, se quejó el Muñeco sobre la que entendió como demorada inclusión de la tecnología en el fútbol nacional. “Ya de por sí es muy difícil el fútbol argentino por lo que genera y cómo somos los argentinos en general, pero si comienza en la Fecha 8, lo único que deseo es que estén preparados para hacerlo de la mejor manera posible”, amplió.

Ya acostumbrado a convivir con esta herramienta en el ámbito internacional, el entrenador riverplatense anticipó además: “Va a seguir habiendo injusticias con el VAR también, porque en definitiva las decisiones las toman las personas. Me hubiera gustado que llegara al inicio del torneo, si se venía preparando, no que haya que esperar ocho fechas o se estrene después de los clásicos. Pero esto es lo normal en el fútbol argentino”. Y concluyó: “No importa si se demoró, pero tiene que haber una buena preparación para que se aplique de la mejor manera”.

Por otra parte, a Gallardo le preguntaron por los rumores del interés de Real Madrid por Enzo Fernández, y contestó: “Dejarse llevar por versiones no tiene sentido. Menos ahora, donde el jugador está enfocado en su club, evolucionar como futbolista y crecer. Meter esto ahora, no sirve de nada. Tal vez sí sea un jugador de los nuestros que tiene un potencial que va a despertar interés, claramente. Pero ahora, en el inicio de la temporada acá y el cierro del mercado afuera, en lo que él tiene que preocuparse es en jugar y no dejarse llevar por versiones”.

LA BAJA DE AGUSTÍN PALAVECINO:

“Está con un cuadro gripla como nos tocó sufrir a varios de nosotros en la última semana, es algo que está sucediendo y esta vez le tocó a él. Estaba con un cuadro febril, no participó del entrenamiento y no va a ser parte de la nómina para el día domingo”.

LA RECUPERACIÓN DE DAVID MARTÍNEZ:

“Los tiempos de su lesión hay que respetarlos. Veremos si puede evolucionar de buena manera y ganar algunos días, pero no lo vamos a apurar por el solo hecho de tener un partido determinado para correr un riesgo. Si se recupera, bien, mejor para el equipo. Si no, tendrá que esperar por los tiempos que demanda su lesión”.

MATÍAS SUÁREZ:

“Su recuperación viene siendo buena. Si bien empezó a entrenar con normalidad, todavía está lejos del ideal. Por eso irá sumando algunos partidos en calidad de amistosos que vamos a seguir haciendo para que él se vaya sintiendo más seguro y más suelto. No es lo mismo entrenar que un partido, con eso va a ir sumando ritmo de juego. Está en una etapa de puesta a punto, que haya jugado 80 minutos no quiere decir que esté para ir al banco. Todavía no”.

LA SITUACIÓN DE CRISTIAN FERREIRA:

“Hoy está acá, no salió a ningún lado y será un jugador más a trabajar si se lo necesita. Estará a disposición” (disputó algunos minutos en el amistoso contra Tigre).

RACING, EL RIVAL DEL DOMINGO

“Dependerá mucho lo que vengan a proponer de acuerdo a lo que mostraron en el último partido. Sabemos las dos posturas que puede tomar: Racing necesita la pelota, pero también adoptó la calidad de jugar directo. Tenemos como referencia esas dos posibilidades, veremos qué es lo que presentan. Creemos que la intención nuestra es lo que tiene que decidir lo que pase en el partido”.

LA ADAPTACIÓN DE LOS JUGADORES QUE LLEGARON AL CLUB:

“Algunos tienen más posibilidades y otros tuvieron menos tiempo. En el sector derecho terminamos funcionando muy bien con Rojas, Enzo Fernández y Simón. Es algo que tenemos mucho más aceitado que el izquierdo, con la llegada de Barco, Elías Gómez y Casco. Es un andamiaje que todavía tenemos que seguir mejorando para tener las mismas posibilidades en los dos sectores. Herrera se va a ir acomodando, con Patronato lo hizo bien”.

ENTRE EL ONCE DE MEMORIA Y LA ROTACIÓN

“Hay que encontrar el equipo y funcionamiento del equipo dentro de las características de jugadores que tenemos. Si hay once jugadores que funcionan, no voy a ser necio de rotar por rotar. Ahora no hay problema porque tenemos partidos distanciados, pero después empieza la seguidilla y tendremos la necesidad de hacer una buena gestión de minutos. Los que puedan sostener el nivel y demuestren que están enteros, van a tener continuidad. No quiero llegar a mitad de año exigiendo más de la cuenta. Por eso el hecho de tener once jugadores disponibles y hacer retoques sin que se resienta la estructura. No necesariamente sale el que juega mal”.

EL PROYECTO INSTITUCIONAL DE LA MANO DEL FUTBOLÍSTICO:

“Hace tiempo que digo que no hay que estacionarse, sentarse y mirar lo conseguido con cierta calma. No nos podíamos permitir eso. Hay que seguir empujando para que no solamente el equipo pueda seguir creciendo, sino que la institución evolucione, avance y se desarrolle como tiene que ser. Siempre fue una necesidad no sentarse a mirar el pasado, no sería bueno para nosotros. Había que buscar alternativas, siendo creativos y responsables. Intentar ir hacia adelante con una visión de desarrollo continua. La maquinaria no podía parar, no debe parar. Después de lo que vivimos, a todos nos pasó de estar en un momento de impasse, de no saber qué iba a pasar cuando nos tocó la pandemia y estar con una incertidumbre total. Estoy muy contento con todo lo que se viene promoviendo para seguir en esa dinámica de crecimiento futbolístico e institucional”.

