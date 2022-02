Nacho Fernández recordó la serie de Copa contra Boca y le contestó a Riquelme: “Ganamos nosotros, el que pasó fue Mineiro”

Ignacio Fernández fue uno de los baluartes del Atlético Mineiro campeón de la Supercopa de Brasil. Nacho convirtió un gol en la definición ante Flamengo, que terminó con consagración en los penales, luego del empate 2-2 en los 90 minutos reglamentarios.

Tras una eterna definicón desde los doce pasos, el Galo, comandado por el Turco Mohamed desde enero, ganó 8-7 y se adjudicó por primera vez el torneo local que enfrenta al campeón del Brasileirao con el de la Copa de Brasil. Como el Mineiro ganó ambas competiciones el año pasado, enfrentó al subcampeón de la liga, que fue justamente Flamengo.

Nacho Fernández brindó varias entrevistas a medios locales y también dialogó con programas radiales de Argentina, que recordaron el controvertido cruce de octavos de final de la Copa Libertadores pasada ante Boca Juniors. En aquella serie, el Xeneize fue muy perjudicado por el VAR: en la ida disputada en la Bombonera, le anularon mal un gol al Pulpo González por una falta que no existió y en la revancha en el Mineirao, otro a Marcelo Weigandt, por una posición adelantada casi imperceptible. Tras el empate sin goles en ambos partidos, la clasificación se la llevó el elenco brasileño desde los penales.

Aquella revancha terminó en bochorno, con discusiones y peleas en los pasillos camino a los vestuarios y fuertes sanciones para Boca Juniors. Y una frase de Juan Román Riquelme que quedará en la historia y que que repetiría en más de una oportunidad: “Boca ganó los dos partidos contra el Mineiro”.

“Ganamos nosotros, pasó Mineiro”, fue la contundente respuesta de Ignacio Fernández. “En realidad, ganamos nosotros. El que pasó fue Mineiro. Es como que nosotros, cuando estaba en River, dijéramos que le ganamos a Palmeiras. Quedamos afuera. Después, uno puede analizar si estuvo bien o mal cobrado, pero la realidad es que ganamos”, explicó Nacho en diálogo con Cómo te Va. El ex futbolista millonario se refirió a la serie de semis de la edición 2020 que perdieron ante el Verdao con un global 3-2.

“Yo tampoco manejé el VAR como quise. El árbitro dijo en un momento que no tenía señal de VAR y no podía revisar la jugada. Lo único que hice fue esperar que tuviera señal para ver qué le decían, si iba a revisar la jugada o era gol. Yo era el capitán y tuve la responsabilidad de hacer eso. Cuando tuvo la señal, fue a revisarlo y cobró falta. Lo que se habló y haya pasado, no es un tema que me corresponde a mí”, dijo sobre el duelo de ida entre Mineiro y Boca en la Bombonera.

Para terminar, se refirió a su ex club: “Creo que el año pasado con Mineiro los superamos muy bien. Pero ahora, River se reforzó y va a volver a pelear con los equipos brasileños. Tiene muy buenos jugadores, los nuevos le van a dar un salto de calidad. Va a ser un equipo muy duro para todo Sudamérica”.

