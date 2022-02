A la Leona Agustina Albertario le preguntaron por el futuro de su pareja Lucas Alario y se indignó: “Les paso el celu y le preguntan de su carrera a él”

Agustina Albertario y Lucas Alario dieron a conocer su relación durante los últimos meses, aunque durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 ya se habían mostrado cerca (Foto: @agusalbertario)

La pareja compuesta por Agustina Albertario y Lucas Alario convocó la atención de los fanáticos del deporte. Figura de la selección argentina de hockey sobre césped ella, con más de 100 partidos con la Albiceleste; multicampeón y goleador con pasado en River él, y presente en el Bayer Leverkusen. Empezaron a dar a conocer al público su relación con coqueteos en las redes sociales, y hoy ya muestran abiertamente su noviazgo.

La Leona fue convocada por uno de los segmentos de TyC Sports para hablar sobre su vida y también sobre el Pipa. Pero la entrevista se extendió enfocada en el futbolista, la carrera por un lugar en la lista de 23 hombres de la Selección para el Mundial de Qatar, su falta de continuidad en Alemania por la competencia con Patrick Schick, y las versiones de una posible oferta de Palmeiras y hasta de River Plate luego de que las negociaciones por Valentín Castellanos no llegaran a buen puerto.

“Creo que eso se lo tenés que preguntar a él. Yo no tengo idea la verdad. Charlamos un montón pero eso es una decisión que debe tomar él y, si bien no es muy fácil que suceda eso, creo es más que nada una cuestión del club. No entiendo mucho cómo es en el fútbol, pero es una pregunta que tiene que responder él”, explicó sobre lo que puede pasar con Alario la representante argentina en hockey sobre césped, que viene de ser clave en el equipo que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos.

Agustina y Lucas ya se muestran de manera pública en las redes sociales

Y agregó al respecto de lo que es vivir lejos de Argentina durante un largo período de tiempo: “Creo que cualquier persona que se va a vivir afuera extraña el país. Mismo me pasaba a mí cuando estaba afuera y no tenía a mis amigos, mi familia. Pero es una persona muy profesional y hoy le toca estar allá por su club. Lo nuestro está charlado, obviamente nos extrañamos un montón pero yo lo banco en lo que él decida. Así que no sé qué responderte”.

También se regirió a las ganas de Lucas en representar al país en la próxima cita máxima. “Mirá sinceramente yo creo que cuesta mucho para un jugador profesional que se vaya a jugar a Europa y una vez que cumplió su objetivo, yo no sé si volvería. Yo. Pero no sé, lo que él decida lo voy a apoyar. Obvio que si estuviera acá sería todo más fácil, pero yo sé también que después de la Copa del Mundo me voy a jugar afuera. Entonces no voy a ser tan egoísta de decir ‘vení' si después yo me voy”, añadió.

Y concluyó sobre las veces que el delantero le pidió su perspectiva como jugadora que viste la camiseta de la Selección: “Obviamente charlamos un montón y tuvimos esta charla. Porque él también me preguntó como deportista qué haría yo en este caso. Yo creo él está haciendo todo para poder estar con el seleccionado, por más que ahora no esté jugando tanto. Se que él está haciendo cosas extras para estar siempre al nivel, pero te digo la verdad, es una situación muy difícil. Yo tampoco sé qué haría”.

El descargo de Albertario por las preguntas que recibió en la entrevista

Minutos después de la entrevista, Albertario mostró su enojo por el contenido de la nota y por cómo fue presentada en el graph. “Habla en exclusiva la pareja de Lucas Alario”, rezaba, sin contemplar su destacada trayectoria deportiva. En consecuencia, hizo un fuerte descargo en las redes sociales. “Cuatro llamadas perdidas y un mensaje preguntándome algo de mi carrera. Pero cuando me sacan al aire me preguntan cosas de FÚTBOL y de mi novio. “La pareja de ALARIO”. Gracias TyC por la NOTA, después les paso el celular de Luqui así le preguntan de su CARRERA A ÉL”, disparó enojada en un posteo que recibió cientos de comentarios. Incluso respondió a varios de ellos.

“Bué, se la pasan exponiéndose y después no quieren hablar”, la criticó un usuario de Twitter. “Ja, ¿y? Me expongo todo lo que quiero! Es mi vida... ¿O te tengo que pedir permiso?”, devolvió la Leona. “¿Qué pensabas que iban a hacer”, la inquirió otro seguidor. “Primero que nada, nunca me dijeron qué programa, sólo me hablaron de TyC y me pidieron salir al aire. Así que no tenés idea, no hables”, replicó.

