La drástica medida de seguridad que debió tomar el piloto que permitió el triunfo de Verstappen en la Fórmula 1 tras ser amenazado en sus vacaciones

Casi sin quererlo, el piloto de Fórmula 1 Nicholas Lafiti se convirtió en uno de los personajes principales de la victoria de Max Verstappen en Abu Dhabi el pasado 12 de diciembre después de protagonizar un desafortunado accidente que derivó en el ingreso del Safety car sobre el final de la carrera y un dramático desenlace.

El joven canadiense de 26 años vivió un auténtico calvario tras la consagración del neerlandés, producto de los insultos y amenazas de muerte recibidas por parte de los fanáticos, quienes consideraron que su incidencia en la definición fue a propósito.

Es por eso que el hombre de Williams reveló recientemente en una entrevista con Race Fans que tuvo que contratar guardaespaldas durante sus vacaciones para visitar un parque de diversiones en Londres con su novia.

Nicholas Lafiti se accidentó durante el último tramo del GP de Abu Dhabi (Reuters)

“Estaba de vuelta en Londres tras la carrera y tenía un personal de seguridad conmigo cuando fui a Winter Wonderland con mi novia”, aseguró Lafiti, durante la conferencia de prensa en la que la escudería inglesa presentó el monoplaza para el 2022 en Silverstone.

“Tienes que tomar seriamente las amenazas porque no sabes qué puede suceder. Es la desafortunada realidad del mundo en el que vivimos y hay algunas amenazas extremas que traspasaron la raya”, continuó.

Frente a la indignación desatada por la manera en la que Hamilton perdió su octavo título en la última vuelta, el piloto de Montreal (Canadá) quedó en la mira por la controversia y se tomó muy en serio las amenazas tras la carrera en diciembre.

“Le sonará ridículo a algunas personas, pero no sabes cuán seria puede ser la gente”, explicó antes de concluir: “Sólo se necesita un aficionado borracho en el aeropuerto o te topas con alguien que tuvo un mal día y están intoxicados o bajo la influencia y tienen opiniones extremas”.

Lafiti volverá a competir en este 2022 con Williams (Reuters)

Días después de aquel desenlace en Abu Dhabi, el piloto anticipó que recibiría insultos, por lo que decidió borrar las aplicaciones de Instagram y Twitter de su teléfono. Sin embargo, a mediados de diciembre, decidió reabrirlas y romper el silencio con un comunicado que publicó a través de sus perfiles sociales.

“Hola a todos, me he mantenido alejado de las redes sociales para dejar que las cosas se calmen a partir de los eventos de la última carrera. He estado intentando encontrar la mejor manera de lidiar con esto. Lo ignoro o sigo adelante, o lo enfrento y enfrento la realidad que tristemente es la realidad de las redes sociales”, indicó en aquel momento.

“Usar las redes sociales como un canal para atacar a alguien con mensajes de odio, abuso y amenazas de violencia es terrible y algo de lo que hablaré públicamente. Me doy cuenta de que es poco probable que convenza a aquellos que actuaron de esta manera conmigo de que cambien sus costumbres, e incluso pueden intentar usar este mensaje en mi contra, pero es correcto denunciar este tipo de comportamiento y no permanecer en silencio”, remarcó.





